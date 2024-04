Moncalieri, ladri ancora in azione in strada Genova: terzo caso in pochi giorni

Se tre indizi fanno una prova, allora a Moncalieri c'è una banda che ha preso di mira i locali della zona di strada Genova.

Nel mirino una pizzeria

Dopo i furti della scorsa settimana ad una lavanderia e un bar, stavolta i ladri hanno deciso di puntare una pizzeria vicino all'incrocio con strada Moriondo. Di notte i malviventi sono entrati forzando un ingresso e si sono avventati sul registratore di cassa, ma non trovando molto hanno deciso di portare via il contenitore, il famoso 'porcellino', usato per raccogliere le mance per i dipendenti.

Indagano i carabinieri

Alla riapertura del locale i titolari hanno scoperto la brutta novità, chiamando subito i carabinieri per sporgere denuncia. Ora i militari dell'Arma indagano per capire se e quali elementi comuni ci sono con gli altri due casi dei giorni scorsi.