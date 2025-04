Progetti Desteenazione e aria: nuove opportunità per i giovani

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta di Carlotta Salerno e Jacopo Rosatelli, rispettivamente assessori alle Politiche giovanili e alle Politiche sociali della Città di Torino, due delibere riguardanti progettualità dedicate a giovani e adolescenti.

La prima delle due delibere consiste nella presa d'atto dell’ammissione a finanziamento del progetto presentato nell’ambito dell’avviso pubblico ‘DesTEENazione - Desideri in azione’. Questo importante programma nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punta alla creazione di spazi multifunzionali per adolescenti, con l’obiettivo di favorire la loro inclusione sociale, la crescita personale e il contrasto alla dispersione scolastica.

Grazie all’approvazione del progetto da parte del Ministero, la Città di Torino riceverà un finanziamento di oltre 3,4 milioni di euro, interamente coperto da fondi europei. Il progetto avrà una durata triennale e vedrà la realizzazione di interventi edilizi entro i primi dieci mesi dall’avvio delle attività. La sede individuata per lo sviluppo di questa iniziativa è quella delle Arcate del lato sinistro dei Murazzi del Po, che saranno messe a disposizione attraverso un successivo provvedimento per essere trasformate in un vero e proprio polo di servizi dedicati ai giovani.

Il Comune ha inoltre approvato la sottoscrizione della convenzione necessaria per l’avvio del progetto e ha stabilito che nei prossimi mesi verranno definite nel dettaglio le modalità di coprogettazione e gestione degli spazi, coinvolgendo gli enti del Terzo Settore attraverso appositi avvisi pubblici. Saranno inoltre nominati i responsabili del progetto e il gruppo di lavoro interdipartimentale che si occuperà della sua attuazione.

La seconda delibera approvata promuove invece l'avvio di un percorso di coprogrammazione con gli enti del Terzo Settore inerente al Progetto "Aria: attività e interventi con adolescenti e giovani", finalizzato a rafforzare la rete di opportunità mirate al sostegno dell'autonomia e all'empowerment.

Il percorso di coprogrammazione prevederà in particolare il coinvolgimento della Circoscrizione 1, chiamata a partecipare con funzioni di raccordo con il territorio e di accompagnamento nello sviluppo delle attività. Gli elementi progettuali che emergeranno da questa fase saranno successivamente oggetto di ulteriore coprogrammazione e progettazione operativa nell'ambito del progetto “DesTEENazione - Desideri in azione”. Con i prossimi atti saranno approvate le linee di indirizzo e l'avviso pubblico.

«Con l'approvazione dei progetti DesTEENazione e Aria, Torino rafforza il suo impegno a supporto dei giovani - dichiarano gli assessori Carlotta Salerno e Jacopo Rosatelli -. DesTEENazione, grazie a un finanziamento di oltre 3,4 milioni di euro, offrirà uno spazio multifunzionale per promuovere l'inclusione sociale e contrastare la dispersione scolastica. Parallelamente, Aria permetterà di potenziare la rete di opportunità per l'autonomia e l'empowerment dei giovani. Questi progetti rappresentano un passo importante per creare un futuro migliore per tutte le ragazze e i ragazzi della nostra città.»

Entrambi gli interventi si inseriscono nella più ampia strategia cittadina di sostegno alle politiche giovanili, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Inclusione e delle politiche europee per il contrasto alla povertà educativa.