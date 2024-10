La mela di Giorgia Rostan diventa un diamante per Tuttomele

Ha lavorato la sua mela fino a farla diventare un diamante. Il nuovo logo di Tuttomele, che si terrà dal 9 al 17 novembre, è opera della cavourese Giorgia Rostan.

Classe 2003, coltiva il sogno di lavorare un giorno nel mondo dell’arte, tra mostre ed esposizioni.

“Vivendo in un paese piccolo non mi sarei aspettata di avere la possibilità di dare spazio alla mia arte, mi sento onorata di poter contribuire per costruire qualcosa che interessa e coinvolge tutta la cittadinanza” rivela Rostan che ha coltivato questa grande passione: prima facendo il Liceo Artistico e poi iscrivendosi all’Accademia delle Belle Arti di Torino.

Ma è grazie ai lavoretti fatti insieme ai bambini all’Estate ragazzi dell’oratorio di San Lorenzo che Giulio Brarda, responsabile della comunicazione della Pro Loco di Cavour, ha deciso di proporle questa opportunità.

“Dovevo trasmettere attraverso il disegno la regalità della mela – racconta –. Così ho prima realizzato un trono su cui c’era adagiata sopra la mela, ma non mi convinceva. Ho fatto vari bozzetti seguendo sempre lo stesso filone, successivamente ho abbandonato l’idea del trono e ho preferito fare alcuni schizzi rivisitati in chiave moderna, in modo da farli arrivare al pubblico, creando un’immagine che avesse più impatto. È stato un caso che lo schizzo finale ricordasse così tanto un diamante”. Il risultato restituisce la realisticità del frutto, attraverso le ombreggiature, ma allo stesso tempo contribuisce a dargli un profilo del tutto moderno, con spigoli e forme geometriche che richiamano la figura di un diamante.

Il disegno è stato infatti realizzato tutto a mano, prima eseguendo i contorni con un tratto sottile e poi utilizzando gli specifici pennarelli pantone per la base e le matite per creare le ombre.

Non è la prima volta che il suo talento impreziosisce Tuttomele: “Lo scorso anno ho allestito alcune vetrine – ricorda –. Spero di riuscire man mano a far di più, mi è stato proposto di esporre alcuni quadri per l’occasione ma preferisco aspettare lo stage al terzo anno di università, in modo da avere più lavori ed esperienza. Inoltre spero di fondere il mio grande amore per l’arte con quello dell’educazione e magari collaborare con le scuole medie di Cavour, per creare qualcosa per il territorio. Sicuramente in futuro cercherò di intrecciare queste due mie grandi passioni”.