Emanuele Thesauro, il conte illuminato che fu al servizio dei Savoia

La città di Torino, nel corso della sua storia, ha dato i natali a numerose figure di spicco, in ogni ambito del sapere e della cultura.

Svolse la sua attività anche presso la corte dei Savoia per più di tre decenni, da Carlo Emanuele I a Carlo Emanuele III. Tra gli scritti che egli dedicò alla sua città natale ricordiamo "Historia della reale città di Torino", del quale scrisse il primo volume, poi "Il Regno d'Italia sotto i barbari e le "Inscriptiones", che fornirono numerosi spunti per tutti i testi successivi dedicati al capoluogo sabaudo, soprattutto in merito alle sue origini egizie.