Premiata la solidarietà nei confronti di un alpino del 3° Reggimento di Pinerolo

La sezione Ana di Pinerolo ha raccolto fondi e donato una sedia a rotelle attrezzata per un alpino in armi colpito da una grave malattia degenerativa. Per l’aiuto al militare in forza al 3° Reggimento Alpini di stanza in città, il comandante uscente della Brigata Taurinense, il generale Enrico Fontana, ha assegnato la coppa Vibram 2024. Una benemerenza istituita lo scorso anno che riconosce “la fattiva e reciproca collaborazione tra la Sezione di Pinerolo e gli alpini in armi”.

A ritirare il premio, il 15 ottobre, presidente pinerolese Mauro Buttigliero, con il segretario Antonio Maranca.