Ancora una vittima sul lavoro in Piemonte. Un uomo di 62 anni, operaio di una ditta edile, è morto questa mattina, lunedì 21 ottobre, mentre stava operando su un tetto in frazione Sansicario, frazione di Cesana Torinese.

Vani i tentativi per cercare di rianimarlo da parte dei soccorritori della Croce Verde di Villastellone. Sul posto i tecnici dello Spresal per accertare la dinamica di quanto accaduto. In loco anche i carabinieri di Susa.