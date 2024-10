Juventus o Torino: qual è la vera squadra della città? Curiosità a colpi di statistiche ma il risultato non cambia

C’è un dilemma che assale da anni tutti gli appassionati di calcio, che si chiedono sempre più spesso quale sia il club più rappresentativo della città tra Torino e Juventus. Basta fare un giro per la Capitale delle Alpi e chiedere ai torinesi, per scoprire che è proprio la squadra Granata a essere il simbolo del capoluogo del Piemonte, ma soprattutto, il Gran Torino è stato il primo club italiano a portare il nostro calcio in giro per il mondo e sulla bocca di tutti, almeno fino agli anni ‘50 dello scorso secolo.

Tra il XX° e l’alba del nuovo secolo ci ha pensato la Juventus a entrare nel palinsesto delle scommesse sportive internazionali, collezionando, però, anche record negativi. Tuttavia, se nella prima parte della storia del calcio moderno il Torino ha vinto scudetti su scudetti, fino a qualche anno fa era la Juve a scrivere i record all time di Serie A.

Torino - Juve: in città, vince il Torino

Provate a fare un giro in città chiedendo: per quale squadra fai il tifo, Torino o Juve? Molti risponderanno Napoli, ma il cuore di Torino è nettamente Granata e ogni cittadino risponderà che sono questi i colori della città, inoltre, racconterà alcuni record negativi della Vecchia Signora.

Il record di finali perse in Champions

La Juventus ha fissato il record negativo all time di finali Champions perse, che sono 7 su 9. Sicuramente molti appassionati ricorderanno le disfatte di Allegri di qualche anno fa contro Real Madrid e Barcellona.

Le statistiche del Torino

Il Toro è stato protagonista indiscusso negli anni ‘40 dello scorso secolo, decennio in cui ha vinto ben sei scudetti, mentre l’ultimo risale al 1976. Sette sono anche le seconde posizioni, l’ultima nel campionato 1984 - 1985. I Granata hanno vinto anche 5 Coppe Italia, la prima nel 1936 e l’ultima nel 1993.

Il record di presenze totali nel Torino è di Giorgio Ferrini a quota 566 match con i Granata, mentre il record di gol assoluto è di Paolo Pulici: 172 gol segnati in carriera con la maglia del Toro.

Record della Juve

La Vecchia Signora è tornata quest’anno a dominare il palinsesto delle quote serie a in diretta live streaming su Betfair prima non prendendo neanche un gol per sei giornate consecutive e poi restando l’unica imbattuta nella primissima parte del campionato.

Le statistiche dei Bianconeri ci mostrano un palmares di 36 scudetti, l’unico club italiano ad avere tre stelle sulla maglia, oltre ai record di 15 Coppe Italia e 9 Supercoppe Italiane.

In ambito UEFA oltre alle due Champions ci sono due Supercoppe UEFA, 3 Coppe UEFA e una Coppa delle Coppe.

Anche quest'anno la Juve si è distinta per gli ottimi risultati in Champions League e punta a chiudere il girone di andata nelle prime otto in classifica, traguardo che consentirebbe di raggiungere direttamente gli ottavi.

La diatriba tra Juventus e Torino è sempre accesa in città, le risposte saranno variegate, i Bianconeri hanno sì portato il calcio italiano nel mondo, ma la squadra nel cuore di tutti i cittadini resta sempre quella con i colori granata.