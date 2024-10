Cambio di segretario comunale a Volpiano. E si aggiorna il piano delle opere pubbliche

Il Consiglio comunale di Volpiano di lunedì 21 ottobre ha approvato i provvedimenti necessari per la sostituzione del segretario comunale; Susanna Barbato, infatti, da martedì 22 ottobre ha assunto l’incarico a Rivoli e il nuovo segretario comunale verrà gestito, da fine novembre, in convenzione con il Comune di Caluso. « Mi congratulo con la dottoressa Barbato - ha detto il sindaco Giovanni Panichelli - per l'importante progressione in carriera e la ringrazio per il lavoro svolto nel nostro ente, nel quale si è sempre comportata con professionalità e sensibilità, prodigandosi per il bene dell’istituzione ».

L'assemblea ha anche approvato alcune modifiche al piano triennale per le opere pubbliche, come l'aumento a 310mila euro dello stanziamento per il secondo lotto del rifacimento del tetto della scuola «Guglielmo da Volpiano», e alcuni investimenti per lavori di ammodernamento del palazzo comunale (380mila euro per interventi di carattere generale e 410mila euro per il nuovo impianto elettrico). Inoltre, sono state disposte variazioni di bilancio, tra le quali 120mila euro per l’adeguamento del sistema antincendio della palestra di via Trieste, 80mila euro per la pavimentazione esterna della nuova biblioteca, 20mila euro per la manutenzione della pista di atletica e 22mila euro per il rinnovo dell’omologazione del campo da calcio «Bertolotti».