Domenica 27 a Rivoli si festeggia l’autunno con la Castagnata dei Quartieri

Una domenica di festa con i sapori dell’autunno rivolese. TurismOvest e il Comune di Rivoli, con la partecipazione di varie realtà del territorio, organizzano per domenica 27 ottobre un pomeriggio di festa da vivere in punti differenti della città.

In piazza San Rocco, dalle 15 alle 19, a cura dell’Associazione Commercianti e Artigiani San Rocco è in programma la castagnata e un anticipo di festeggiamenti per Halloween con possibilità di assaggiare cioccolata calda, caramelle, vin brulé in collaborazione con il Gruppo Alpini di Rivoli. Alle 16 si balla con la scuola di danza KAAST e alle 17 esibizione teatrale a cura di Magikabula.

Ci si diverte con palloncini e giochi di legno per bambini e famiglie, invece, al Giardino Casa Capello in Via Marchetti 5 (dalle 16 alle 18) a cura di Casa Capello, Consorzio Ovest Solidale e Cooperativa E.T.

Infine, in Piazza della Repubblica, a cura del Centro d’Incontro Don Puglisi con la partecipazione dell’Associazione Intaglio e Scultura, è previsto un pomeriggio di festa con grande castagnata a partire dalle 15. Il Quartiere Piazza Repubblica e Dintorni ospiterà anche le seguenti iniziative a cura del Reparto di Ostetricia P.O. Rivoli: “Un giardino per la vita” (per festeggiare i bimbi nati nel 2023 dedicando un albero con il loro nome); raccolta fondi per l’acquisto di apparecchiature; infopoint dedicato ai genitori con informazioni su babywearing e pratiche per la disostruzione delle vie aeree; giochi per i più piccoli e truccabimbi.

Sempre dal Centro di Via Camandona, con ritrovo alle ore 11,30 e partenza alle ore 13 e 14, si svolgerà il secondo Memorial Giancarlo Sesia, a cura di Famiglia Sesia, A.s.d. Duezerodue Team e C.S.A.In. Ciclismo.

Programma completo, fb e Ig: TurismOvest; Città di Rivoli; www.turismovest.it; www.comune.rivoli.to.it;