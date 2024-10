Giovani per il clima: il 25 e 26 ottobre Torino ospita “Youth4Climate & Universities for the Future”

Il 25 e 26 ottobre si svolge al Politecnico di Torino l’evento “Youth4Climate & Universities for the Future: Sparking Solutions for Climate Action”. L’iniziativa vuole riunire giovani, accademici, rappresentanti istituzionali e membri della società civile per promuovere un confronto aperto e favorire soluzioni concrete al cambiamento climatico, a poche settimane della Cop29 di Baku.

Organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con il Politecnico di Torino e l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), l’evento offrirà una piattaforma di dialogo per generare azioni tangibili, con la premiazione di progetti selezionati per il loro potenziale innovativo nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il programma prevede sessioni di discussione, workshop e tavole rotonde su temi quali i risultati del G7 di Venaria Reale, il ruolo dell’educazione nella transizione ecologica, le partnership pubblico-private per soluzioni climatiche e il contributo dei giovani dell'iniziativa Youth4Climate. Sarà presente il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro.

La giornata inaugurale sarà aperta dall’intervento dell’Inviato Speciale per il Clima del governo italiano, Francesco Corvaro. Seguirà la presentazione dello stato d’avanzamento di alcuni progetti premiati nella precedente edizione di Youth4Climate. Parallelamente, si terrà l'Assemblea Generale della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), un’occasione per le università italiane di fare il punto sulle strategie di sostenibilità e sulle sfide future.

Sabato 26 ottobre si concluderà con la cerimonia di premiazione delle nuove proposte progettuali di giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo. Il numero complessivo di progetti premiati, contando anche quelli dell’edizione 2023 di “Youth 4 Climate” a Roma, raggiunge dunque quota cento, distribuiti in 52 Paesi e finanziati per un totale di 2,5 milioni di dollari.