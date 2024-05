Chiuso per maltempo un tratto di corso Novara, allagato il controviale davanti a Scalo Vanchiglia

Traffico in tilt nella zona nord di Torino a causa del maltempo. Un'intensa grandinata si è abbattuta a partire dalle 17 nei quartieri di Borgo Vittoria, Borgo Dora, Barriera di Milano, Vanchiglietta, Aurora, ... Al momento risulta chiuso al traffico una parte di corso Novara, all'incrocio con corso Vercelli in direzione piazza Baldissera.

In loco è presente una pattuglia di vigili urbani con una macchina a deviare il transito delle automobili e mezzi, costretti ad utilizzare vie alternative per raggiungere la zona attorno all'ex Incet: nell'area si registrano lunghe code ed incolonnamenti.

Venti centimetri di acqua anche nel controviale di corso Novara in direzione ovest, davanti allo Scalo Vanchiglia. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che hanno messo le transenne per bloccare il passaggio delle auto nel tratto allagato da corso Regio Parco a via Bologna.

Le macchine parcheggiate nel controviale sono immerse nell'acqua fino a metà cerchione, come si vede dalle foto. Disagi anche per chi si sposta con i mezzi pubblici. "A causa del maltempo le linee transitanti in piazza Baldissera potrebbero subire dei ritardi" fanno sapere da Gtt.

Albero caduto in corso Belgio



In corso Belgio all'altezza del civico 143 a causa del maltempo un albero è caduto sulla strada provocando il blocco della linea del tram in direzione Sassi.