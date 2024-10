Sviluppo del territorio, dalla Camera di commercio di Torino 1 milione e 700mila euro per le migliori iniziative

Si apre il prossimo lunedì 18 novembre il bando proposto dalla Camera di commercio di Torino per la realizzazione di iniziative di promozione del territorio. I beneficiari possono essere enti no profit quali associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici, università, centri di ricerca pubblici, consorzi e società consortili a prevalente partecipazione pubblica o agenzie formative.

Come spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino: “Arricchire il territorio di progetti, eventi e iniziative, coinvolgendo tutte le realtà locali capaci di proporre e realizzare nuove idee attraverso la formula aperta del bando annuale: è questo l’obiettivo del nostro intervento, che, a fronte di un investimento costante pari anche quest’anno a 1 milione e 700mila euro, consente di programmare diverse attività in città e provincia, che coinvolgano tutti i settori economici, come previsto dal piano strategico dell’ente”.