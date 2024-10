Carnevale di Ivrea, presentata l'immagine ufficiale dell'edizione 2025

Protagonista dell’immagine ufficiale dell’edizione 2025 dello Storico Carnevale di Ivrea è il carro da getto, una scelta che va in continuità con l’immagine di grande successo che ha caratterizzato l’edizione 2024.

Sarà quindi ancora una volta la Battaglia della arance a rappresentare la grande festa civica popolare eporediese e lo fa, questa volta, esaltando l’ardore e il coraggio delle arancere e degli aranceri sul carro, tra le figure più caratteristiche e di maggior richiamo del Carnevale.

Il fil rouge con la passata edizione è confermato anche dalla scelta dell’artista autore del manifesto. La firma è ancora quella di Joey Guidone, classe 1985, per il terzo anno consecutivo chiamato a realizzare il manifesto che accompagnerà ogni momento della manifestazione fino a martedì grasso. Queste le sue parole: “Questo manifesto è il frutto di una collaborazione con la Fondazione e MCS Media. Tenendo presente che il tema scelto per quest'anno era il carro da getto, abbiamo esplorato diverse possibilità, riflettendo su cosa volevamo comunicare e, soprattutto, a chi. In linea con l'edizione precedente, il nostro obiettivo è stato creare un'immagine iconica, essenziale nei dettagli e facilmente comprensibile, anche per chi non conosce la tradizione. Sono soddisfatto del risultato e, come eporediese, è per me un onore essere ancora una volta l'autore del manifesto, chiudendo così un ciclo di tre lavori. Questo trittico mi rende orgoglioso all'idea che possa essere appeso nelle case degli eporediesi e non. Il manifesto ha un ruolo fondamentale: "manifesta" la nostra identità e il nostro modo di interagire con il mondo, offrendo un'anteprima dell'esperienza che attende i visitatori. Spero di aver dato un contributo significativo all'identità visiva del Carnevale e alla sua storia, con l’augurio che possa essere un impulso per immagini sempre più belle in futuro”.

Dal punto di vista stilistico questa immagine vuole essere di impatto persino maggiore e più “pop” rispetto alla precedente, grazie alla geometria della posizione dei personaggi e una commistione di colori molto forti, su tutti il rosso dello sfondo. Sotto le tradizionali maschere in cuoio non manca la presenza femminile ben riconoscibile dai lunghi capelli sciolti e dalle trecce. Donne e uomini che con ardore e passione entrano in piazza pronti a dar vita alla Battaglia delle arance, spettacolo unico al mondo che tutto il mondo ci invidia.

Il processo creativo ha visto la partecipazione corale e appassionata di tutto il CdA della Fondazione e gli organizzatori dello Storico Carnevale di Ivrea. Queste le parole di Fabio Vaccarono, Consigliere della Fondazione con delega alla Comunicazione: “Prosegue la strategia definita un anno fa di porre le Componenti, anima del Carnevale, al centro. Quest’anno il manifesto celebra l’altra metà del cielo della Battaglia delle arance, gli Aranceri sui Carri da Getto. Sull’onda del grande successo del manifesto del Carnevale 2024, la scelta dell’artista ha confermato Joey Guidone, che ha saputo interpretare la passione delle donne e degli uomini sui Carri da Getto con tratto deciso e di grande impatto. Il risultato è una immagine fortemente iconica, che ben sintetizza la meraviglia e l’emozione di chi assiste alla nostra festa, sempre più provenendo da ogni parte del mondo”.

Per ulteriori info: storicocarnevaleivrea.it