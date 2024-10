La maglieria Peserico si allarga

Quasi 5 milioni di euro sono l’investimento che Confezioni Peserico, uno dei brand più conosciuti dell’alta moda internazionale, ha investito, a Novi, nel modenese, per ampliare la propria produzione di maglieria, uno dei suoi punti di forza nell’abbigliamento uomo-donna e accessori che produce. 5 milioni di euro per acquisire un fabbricato di quasi 5 mila mq. e farne il nuovo stabilimento di settore. Se pensiamo che, sempre a Novi, Peserico ha aperto lo scorso anno uno stabilimento di 2500 mq proprio per la maglieria è facilmente comprensibile l’ampliamento dell’azienda in questa branchia dell’abbigliamento.

Non bastasse Peserico (ha uno store monobrand anche a Torino in via Gobbetti) sta continuando ad investire nel retail. E’ di questi giorni l’inaugurazione di uno store a Boston e di un altro a Santa Clara in California mentre tra 3 settimane verrà aperto un 300 mq su due piani nientemeno che in Madison Avenue. Gli Stati Uniti, per Peserico, rappresentano un terzo dei propri introiti e quindi sarà un mercato sempre più seguito. L’azienda ha comunque aperto anche a Dubail Mail, il secondo centro commerciale più grande del mondo e annuncia di aver siglato accordi per nuovi spazi a Cannes e Zurigo.