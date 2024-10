A Bibiana le maschere dei carri si radunano al cospetto del Conte Kiwilè e dei suoi fedeli Kiwilin

Per la Sagra del Kiwi quest’anno giungeranno a Bibiana le maschere dei carri di Carnevale, radunandosi al cospetto del Conte Kiwilè e dei suoi fedeli Kiwilin. Durante la prima serata della venticinquesima edizione della festa che tradizionalmente celebra uno dei settori agricoli più importanti del territorio, verranno rivelate le maschere tipiche nel paese nate dall’inventiva di un giovane bibianese. “Venerdì 25 ottobre nella tensostruttura montata in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà il Carnival Party, una delle novità dell’edizione di quest’anno della Sagra, in cui verranno presentati il Conte Kiwilé e i suoi Kiwilin, nati dalla fantasia di un giovane residente in paese che ha voluto donare a Bibiana delle maschere tipiche” annuncia il presidente della Pro loco Piero Caffaro. L’invito è dunque a partecipare alla Gran cena in maschera in programma alle 20 che prevede menù fisso composto da due antipasti, primo, secondo, dolce e vino a caraffa (25 euro) durante la quale si potrà assistere all’investitura delle maschere dei carri di Carnevale provenienti da diversi paesi. “Dopo cena la serata proseguirà con i dj che accompagnano le sfilate con la loro musica. L’ingresso è gratuito ed è aperto a tutti” sottolinea Caffaro.

Con l’inaugurazione vera e propria della Sagra in programma il giorno successivo – sabato 26 ottobre – giungerà a Bibiana un’altra novità in costume: “Entrando nel Parco Margherita ci si inoltrerà in un accampamento in cui si potrà assistere a giochi e duelli immersi in un’atmosfera medioevale creata dai gruppi storici Ordo Grifonis e Popolani di Bibiana” prosegue Caffaro. Sabato è anche il giorno dell’atteso mercato ortofrutticolo e hobbistico e della cena a base di ben quattordici antipasti, dolce e caffè (25 euro) a cui seguirà la serata giovani con il dj Mr Salo e Diexius alla voce.

Domenica 27 ottobre il mercato si allarga: agli hobbisti, produttori agricoli e commercianti si aggiungerà infatti la mostra mercato di piccoli animali e animali da cortile. Il pranzo sarà come da tradizione a self service ‘Lòn c’a-i é’ mentre per la cena è atteso il Gran Bollito con antipasto, agnolotti, dolce e caffè. La Sagra del Kiwi chiude in bellezza con Sonia De Castelli e la sua orchestra (ingresso libero).

Per partecipare alle cene bisogna prenotare scrivendo una email a info@prolocobibiana.it o telefonando ai numeri 348 3367322 (Piero), 338 8274656 (Luca).