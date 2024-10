Pepe Unchained conquista gli investitori grazie alla sua Layer 2: la prevendita vola a $22 milioni

Pepe Unchained è un progetto che non si limita a offrire il classico tema divertente e tipico delle meme coin; ha un token e un ecosistema mirati a garantire utilità e sfruttabilità per gli utenti.

Il team del progetto ha annunciato che Pepe Unchained avrà un ecosistema completo che includerà una serie di soluzioni e strumenti per investitori e sviluppatori.

Uno degli elementi chiave di questo ecosistema è il programma Pepe Frens with Benefits (FWB), che offre sovvenzioni agli sviluppatori che vogliono implementare dApp, NFT e altri prodotti Web3 sulla piattaforma Pepe Chain.

L'obiettivo del programma è attrarre nuovi sviluppatori per contribuire all’espansione della piattaforma e del suo ecosistema.

Il processo di candidatura per il programma FWB è semplice: basta compilare il modulo disponibile sul sito web di Pepe Unchained e le candidature saranno valutate da un comitato appositamente nominato. Le richieste sono disponibili sul sito web del progetto e le sovvenzioni sono già state assegnate.

La tokenomica e la roadmap di Pepe Unchained

Ogni progetto deve avere una tokenomica ben congegnata, che si traduce nel modo in cui i token vengono distribuiti e assegnati.

Nel caso di Pepe Unchained, il team prevede l'emissione di 8 miliardi di token PEPU, di cui il 40% sarà destinato agli investitori in prevendita. Un altro 30% dei token sarà destinato a ricompense per lo staking, il che dovrebbe incentivare ulteriormente i possessori di $PEPU a conservare i loro token a lungo termine.

Inoltre, il 10% dei token sarà destinato alle attività di marketing per contribuire a far conoscere meglio il progetto durante la prevendita e successivamente. È interessante notare che una parte dei token, il 7,5%, sarà messa da parte per lo sviluppo del progetto e il 5% sarà destinato alle esigenze infrastrutturali della blockchain.

La roadmap di Pepe Unchained prevede diverse tappe fondamentali per il suo sviluppo. Attualmente il progetto è in fase di prevendita, ma una volta finita è prevista la quotazione di $PEPU sui principali exchange.

Gli investitori che entrano nel progetto in una fase iniziale possono aspettarsi ricompense doppie, che sicuramente li motiveranno ulteriormente a partecipare alla prevendita.

La distribuzione dei token in prevendita è vantaggiosa

Gli sviluppatori di Pepe Unchained, come già accennato, hanno deciso di destinare il 40% dei token creati sulla blockchain alla prevendita. Questa quantità è sufficiente per formare una comunità affiatata in grado di guidare il token a lungo termine.

Successivamente, i token PEPU saranno quotati, e di solito il processo di quotazione aumenta il valore degli asset grazie alla FOMO generata dal movimento. Perciò i primi investitori tendono a ottenere maggiori profitti, soprattutto se hanno acquistato più token possibili nelle prime fasi della prevendita.

Pepe Unchained è già aumentato di prezzo diverse volte dal lancio della prevendita, che ha raggiunto $22 milioni: il costo di un singolo token PEPU, di soli $0,01177, è ancora molto vantaggioso rispetto a quello che potrebbe avere dopo la quotazione.

Ciò significa che gli investitori interessati possono ancora acquistare e ottenere grossi rendimenti.

Conclusioni

Pepe Unchained è più di una semplice meme coin. È un progetto che combina l'umorismo con soluzioni tecnologiche all'avanguardia, offrendo un valore reale agli utenti e agli investitori. Il successo della prevendita, in cui il progetto ha raccolto più di $22 milioni, dimostra che gli investitori vedono un grande potenziale nel progetto.

Anche le balene, che spesso sono i catalizzatori del successo di nuovi progetti, si sono interessate a Pepe Unchained, aumentando ulteriormente la sua popolarità sul mercato.

Ci sono molte fasi di sviluppo entusiasmanti per questo progetto, e gli investitori che decidono di entrare ora possono aspettarsi alti rendimenti in futuro, quando i token $PEPU arriveranno a essere quotati su diversi exchange.

