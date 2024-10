Con Super! Tour 2024 con Monster High e Iris Di Domenico una settimana da brivido a Le Gru

A Le Gru è tutto pronto: un calendario di appuntamenti per grandi e piccini trasformerà il Centro in un mondo di magia e mistero per vivere Halloween all'insegna del divertimento e della creatività.



Per tutta la giornata di giovedì 31 ottobre i più piccoli saranno i veri protagonisti: i negozi di Le Gru distribuiranno caramelle in occasione del classico "dolcetto o scherzetto". Un'occasione golosa e divertente per i bambini che sono invitati a venire travestiti nei loro costumi più spaventosi e originali. Dalle 15 alle 19, poi, ci saranno due postazioni di truccabimbi allestite per rendere ancora più speciale la giornata (in Piazza Sud al Piano Terra e in Piazza Nord al 1 Piano). I bimbi potranno trasformarsi in creature magiche o mostruose grazie a esperti truccatori e tutto il centro sarà immerso nella magica atmosfera di Halloween: gli esercenti promettono vetrine e allestimenti interni che trasformeranno Le Gru in un mondo incantato e affascinante.

La settimana da brividi continua dal 1 al 3 novembre, in Piazza Sud al Piano Terra, con la tappa del Super! Tour 2024 in collaborazione con Monster High, la serie tv dedicata alle bambole create dalla casa di giocattoli Mattel. Il Super Tour di Monster High è un’occasione unica farsi truccare dagli animatori, ispirandosi ai look terrificanti dei protagonisti della serie TV in onda su Super!, il brand per ragazzi di Paramount in onda sul canale 47 del ddt e tivusat e sul 625 di Sky. Ma non solo: sarà anche possibile giocare alla Super Ruota, ballare la Monster Dance e vincere fantastici premi e gadget nell’arco delle giornate.



Domenica 3 novembre alle 17 sarà presente la creator Iris di Domenico per un meet & greet. Con due milioni di follower su TikTok e 800mila su Instagram, la diciottenne Iris è diventata ormai un riferimento per il pubblico dei più giovani raccontando anche con il libro “Sono solo scarabocchi. Storie dei miei mostri tratte dalla realtà” le montagne russe dell’adolescenza, quando tutto cambia in un attimo, come una vertigine.



Monster High è stata una delle linee più amate di sempre nelle dolls e, nel 2022 grazie alla forte partnership con Nickelodeon con un nuovo live action, la serie animata di 52 episodi e le nuove doll protagoniste, il successo di questa linea si è rinnovato: nuovi contenuti e le nuove bambole hanno dato nuova linfa al brand che è ora più impattante e meglio connesso alle sue tematiche: inclusione, diversità e comunione di intenti.