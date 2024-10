Santena, in biblioteca si impara a prevenire e contrastare il bullismo

Il percorso sarà svolto a scuola per bambini dell’ultimo anno di materna, seconda, quarta e quinta primaria, seconda media; negli orari pomeridiani per i ragazzi Under 16 delle società sportive.

A guidare i ragazzi saranno due professionisti: la Dottoressa Tiziana Monticone, educatrice e pedagogista, si occuperà dei bambini di scuola d’infanzia e seconda primaria, utilizzando lo yoga educativo; il Dottor Marcello Di Lella, Formatore in materia di rischi delle tecnologie, uso consapevole di Internet, prevenzione bullismo in presenza e cyberbullismo, lavorerà con i ragazzi di quarta e quinta primaria, secondaria e società sportive.

«La prevenzione è la strada principale che possiamo percorrere per eliminare alla radice la piaga del bullismo, un fenomeno ancor più pericoloso se veicolato da rete e social network» spiega l’Assessore alla Cultura Ugo Cosimo Trimboli. «L’idea è nata durante un incontro del Consiglio di Biblioteca, e da lì il personale della biblioteca civica si è attivato per organizzare il percorso. Si è deciso di coinvolgere non solo i bambini e ragazzi che frequentano la scuola sul territorio, ma di estendere la proposta a livello sperimentale anche ai minori di due polisportive presenti in Santena».