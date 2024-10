Il ritratto del desiderio

Le labbra hanno da sempre rivestito un ruolo fondamentale nella percezione della bellezza. Dall'antico Egitto, dove uomini e donne coloravano le labbra con pigmenti naturali, fino alla Grecia e a Roma, in cui le labbra rosse e piene erano simbolo di salute e sensualità, l’attenzione per questa parte del volto è stata una costante. Nei secoli successivi, e in particolare con l'avvento del cinema e della moda, le labbra sono diventate sempre più centrali, associate a icone di stile come Marilyn Monroe o Sophia Loren, che ne hanno fatto un segno distintivo.

Questa rilevanza culturale non è diminuita. Al contrario, con l'influenza dei social media, l'idea di labbra perfette – spesso piene, simmetriche e ben definite – è diventata ancora più popolare, contribuendo alla crescita della medicina estetica. Oggi, molte persone scelgono trattamenti come i filler per aumentare il volume delle labbra o correggerne la forma e le asimmetrie, alla ricerca di un’immagine personale che rispecchi i loro ideali di bellezza. La crescente domanda di questi trattamenti non è solo un trend estetico, ma una risposta a un desiderio profondo di esprimere sicurezza e valorizzare le proprie caratteristiche naturali.

Il trattamento per l’aumento delle labbra rappresenta uno degli interventi di medicina estetica più popolari richiesti nell’ultimo decennio perché grazie a questo si può aumentare il volume, ridefinire i contorni e correggere l'asimmetria delle labbra. I pazienti possono ottenere così labbra più piene, senza un aspetto artificiale e in armonia con il resto del viso.

Il vantaggio di questi trattamenti è che sono temporanei, per cui offrono possibilità di adattare i risultati in base ai gusti personali e alle esigenze estetiche. Un sorriso più armonioso o labbra che si sentono più proprie, possono influenzare positivamente la percezione di sé stessi. L’evoluzione della medicina estetica di questi anni sta permettendo lo sviluppo di nuovi filler con maggiore durata e la ricerca sulle cellule staminali e altre tecniche rigenerative, potrebbero presto rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l’invecchiamento delle labbra e della pelle in generale. Le nuove tecniche di iniezioni, e parlo sempre di rivolgersi a professionisti qualificati e con esperienza, mirano a ridurre al minimo il dolore e il gonfiore con risultati più naturali ed immediati. Sottolineo, come sempre, che è fondamentale rivolgersi ad esperti professionisti che sono in grado di valutare correttamente le proporzioni del volto e delle labbra e di scegliere tecniche e materiali più adatti alle caratteristiche individuali di ogni paziente. E’ importante ricordare che l’obiettivo finale deve essere sempre quello di esaltare la bellezza naturale, piuttosto che stravolgerla.





Ci rivolgiamo per questo al Dott. Massimiliano Giuliano, medico estetico con studio a Torino e Milano, formatore, relatore per numerose aziende medico estetiche e con grande esperienza nel mondo della medicina estetica.





Dott. Giuliano cosa sono i filler dermici e com’è il suo approccio quando una paziente le richiede di migliorare il suo sorriso?

“I filler dermici usati nella medicina estetica per riempire e migliorare determinante aree del viso, tra cui le labbra, sono principalmente a base di acido ialuronico che è una molecola naturalmente presente nella pelle e nel tessuto connettivo umano. L’acido ialuronico è biocompatibile ed è facilmente riassorbibile dall’organismo e proprio per questo è diventato il materiale più utilizzato per trattare le labbra. Una volta iniettato, l’acido ialuronico si integra nel tessuto labiale dando alle labbra un aspetto idratato e voluminoso. Inoltre i filler stimolano, come secondo effetto, anche la produzione di collagene che è importante per mantenere la struttura e la tonicità dei tessuti. Tuttavia ricordo che i trattamenti con i filler devono essere somministrati da professionisti qualificati, in ambienti clinici sicuri per ridurre al minimo i rarissimi rischi. La durata dell’effetto può variare dai 6 ai12 mesi, dipendendo questo dalla fisiologia del paziente, dal tipo di prodotto usato e dalla quantità iniettata. Per mantenere i risultati ottenuti è consigliabile quindi pianificare ritocchi periodici che di solito sono necessari ogni 8-10 mesi.

Questa caratteristica di riassorbimento dell’acido ialuronico è un vantaggio perché può far adattare il volume delle labbra in base ai cambiamenti naturali del viso o alle preferenze personali, mantenendo sempre un aspetto armonioso e naturale. Nel mio approcciare una paziente, che richiede un miglioramento dell’estetica delle sue labbra, dedico un po' di tempo proprio perché devo delineare un piano di trattamento individuale basato su caratteristiche uniche come forma del viso, età e preferenze estetiche. E’ molto importante questo momento di valutazione approfondita da parte di un medico esperto, per identificare le necessità e le aspettative del paziente.”





Come la medicina estetica rimodella e corregge le labbra? Quali sono le tecniche di aumento più richieste?

“Nella ricerca delle proporzioni ideali per le labbra, il principio estetico più diffuso prevede che il labbro inferiore sia leggermente più pieno di quello superiore. Tuttavia le preferenze possono variare a seconda delle caratteristiche del volto e dell’etnia. Ogni trattamento di filler deve tener conto di tutto ciò per ottenere un risultato che valorizzi le caratteristiche uniche del paziente, invece che applicare generalmente. Una delle tecniche più conosciute e più richieste è quella delle “Russian Lips”. Ispirato alle bambole russe con questa tecnica creiamo un volume accentuato nella parte centrale e minore ai lati, per evitare l’effetto a “papera”. Le iniezioni sono più verticali e liftano in su senza allargare troppo le labbra verso l’esterno. Subito dopo troviamo le “Paris Lips” che approccio quando devo ridefinire un contorno labbra, accentuando l’arco di Cupido e la linea delle labbra. E’ una tecnica che uso verso quei pazienti che vogliono labbra più eleganti e più scolpite, senza un eccessivo aumento di volume. In ultimo ci sono pazienti che mi chiedono un leggero aumento di volume per riportare un sorriso giovane e discreto. In questo caso utilizzo piccole quantità di filler per migliorare la forma e la simmetria, senza stravolgere le proporzioni esistenti.

Ricordiamoci che uno dei principali rischi con il filler labbra è l’Overfilling, ovvero l’uso di troppo filler che può creare non solo un effetto esagerato, ma anche aumentare il rischi che il filler si sposti fuori dai contorni delle labbra. Per evitare questi problemi, è essenziale affidarsi a un professionista esperto, che sappia utilizzare tecniche di micro-iniezione per controllare con precisione il volume. Un buon medico estetico sa quando fermarsi e preferisce solitamente un approccio graduale, con piccole quantità di filler da aumentare in sedute successive se necessario”.