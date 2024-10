Baby parking, Pompeo-Pentenero (Pd): "Attuare subito la legge e i criteri per erogare i contributi"

“La legge regionale del novembre 2023, sul tema della disciplina dei servizi educativi per l’infanzia, ha riconosciuto anche ai baby parking il ruolo fondamentale nella conciliazione vita-lavoro e nel sostegno alla genitorialità. Per dare attuazione a questa legge devono, però, essere adottati da parte della Giunta regionale atti e provvedimenti finalizzati a definire le modalità attuative e i criteri per l’erogazione dei contributi ai Comuni, ma fino a oggi non risulta che sia stata approvata nessuna delibera in merito e molte strutture ricettive per bambini e neonati sono in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“Proprio per mancanza degli opportuni atti – prosegue la Consigliera regionale Pd – queste strutture non hanno la possibilità di creare piani sul lungo periodo e dal momento che è ormai trascorso quasi un anno dall’entrata in vigore di questa legge ci aspetteremmo che la Giunta Cirio si attivasse con urgenza per fare in modo che possa essere applicata”.

“Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per sapere dall’Assessore competente a quale punto sia l’iter procedurale per l’adozione dei provvedimenti attuativi e per l’avvio delle procedure di finanziamento. Inoltre, voglio capire se siano state avviate consultazioni con gli enti locali e le associazioni di categoria per la definizione dei criteri di accesso ai contributi. Ritengo importante che un provvedimento di grande utilità per il sostegno alle famiglie possa essere sbloccato in tempi rapidi” aggiunge Laura Pompeo.

“Come in altre materie - conclude la Presidente del Gruppo Pd Gianna Pentenero - la Giunta fa provvedimenti ‘bandiera’ che poi lascia a metà e non completa per mancanza di programmazione. In questo caso si tratta di atti fondamentali perché invece rallentano o annullano l’impegno di operatrici e operatori per l’infanzia e incidono negativamente sull’organizzazione di piccoli alunni e delle loro famiglie”.