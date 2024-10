Una raccolta fondi per dare un futuro al Cinema Teatro Eden di None

Un progetto di crowdfunding per far continuare gli spettacoli nel Cinema Teatro Eden di None. Si potrà contribuire tramite prestiti e donazioni, per adeguare palco, impianto acustico e poltroncine e rinnovare l’impianto di proiezione.

L’idea è nata nell’ambito della parrocchia, proprietaria dell’Eden, e in particolare del Consiglio Pastorale degli Affari Economici (Cpae). L’investimento, che richiede 120 000 euro, è necessario per la sopravvivenza del cinema, altrimenti nel giro di pochi anni sarà destinato a chiudere perché il sistema di proiezione non è più adeguato all’evoluzione della tecnologia digitale. È stato quindi deciso di partecipare a un bando regionale che consentirebbe di recuperare 60 000 euro quando i lavori saranno ultimati e rendicontati, ovvero la metà del costo complessivo del progetto. Ma intanto servono risorse.

È possibile aderire al progetto di crowdfunding donando una somma a propria discrezione per colmare la quota non coperta dai contributi regionali o prestando una somma per consentire il finanziamento in corso d’opera il progetto, che sarà restituita una volta ricevuto il contributo regionale.

“Adesso è in atto solo la modalità di donazione, perché i prestiti verranno attivati nel momento in cui saremo sicuri di ricevere il finanziamento della Regione, perché è l’unico modo in cui riusciremo poi a garantire la restituzione delle somme – sottolinea Giuseppe Astore, membro del Cpae –. Per quanto riguarda le donazioni, stiamo facendo tutto il possibile per comunicare questa necessità. Per ora siamo ancora lontani dal target necessario”.

Nel frattempo delle associazioni si stanno organizzando per dare dei contributi o per preparare delle iniziative al fine di raccogliere dei fondi: “‘Il Mondo di None’, per esempio, organizzerà un rassegna di film per raccontare la storia d’Italia.”

Roberto Bori, che fa parte del gruppo di volontari che gestisce il cinema e si occupa degli incassi e dei versamenti in banca, aggiunge: “Per il momento abbiamo ricevuto un riscontro dalla scuola di ballo ‘Il mondo a Passo di Danza’ di Nadia Dini e c’è stata una donazione anonima in busta nell’incasso del cinema”.

Per donare è possibile recarsi nell’Ufficio Parrocchiale o effettuare un bonifico bancario sul conto del cinema: Iban IT33V0326830670053893343690.

Per prestare denaro, quando la formula sarà attiva, invece, sarà possibile scegliere fra tre importi: con 500 euro si riceveranno 5 biglietti ingresso omaggio, con 1.000 euro 10 biglietti omaggio e con 5.000 euro si avrà diritto a un abbonamento annuale agli spettacoli.

Per maggior informazioni è possibile contattare l’Ufficio Parrocchiale oppure Giuseppe Astore al 335 7375464, Roberto Bori al 335 5886844 o Andrea Vanzetti 3356962784.