Bitcoin raggiungerà oggi il suo ATH? Volano anche le prevendite delle meme coin

Che Bitcoin potesse raggiungere i 70.000 dollari entro ottobre era ormai un dato assodato per molti analisti. Proprio prima che il mese termini, BTC ha non solo raggiunto l’obiettivo, ma lo ha anche superato, avvicinandosi a un nuovo ATH.

Il prezzo in forte crescita si è poi stabilizzato sugli attuali 72.366$, anche se questo valore è in costante mutamente a seguito di un volume di scambio in crescita dell’11,14% nelle ultime 24 ore. Grazie a diversi venti favorevoli e un sentimento di mercato positivo, un nuovo record nel corso della settimana appare sempre più probabile. Qualora la criptovaluta del misterioso Satoshi Nakamoto dovesse trovare supporto a 73.000$, questo potrebbe catapultare la criptovaluta a oltre 75.000$.

Bitcoin è aumentato rapidamente sulla scia di scommesse crescenti sulla potenziale vittoria alle presidenziali USA 2024 del candidato repubblicano, Donald Trump. Allo stesso modo, le prevendite di meme coin stanno vivendo un forte slancio, con la più recente dedicata proprio ai due candidati, Trump e Harris. Si tratta di FreeDum Fighters , una meme coin strutturata in modo tale da contrapporre le due figure ma in ambito meme.

Slancio BTC grazie alle elezioni USA

La prima e più importante criptovaluta è stata spinta dalla crescente speculazione sulla vittoria di Donald Trump, che allo stato attuale potrebbe effettivamente battere Kamala Harris nelle elezioni del 5 novembre.

Mentre Trump guadagna terreno contro Harris negli ultimi sondaggi, i mercati di previsione online danno come favorevole Trump, che si è configurato come il candidato pro-criptovalute durante gli eventi tenutisi durante l’anno. Ha partecipato al Bitcoin 2024 e molti altri importanti raduni di settore. Questo potrebbe essere un segnale positivo di apertura per la finanza decentralizzata.

Nel frattempo, il quadro tecnico di BTC è divenuto sempre più incoraggiante. La criptovaluta ha infranto il trend discendente in cui era intrappolata da mesi e la media mobile a 50 periodi ha superato la SMA a 200 periodi nella formazione rialzista denominata “croce d’oro”. Non essendoci grossi ostacoli all’orizzonte, il prossimo obiettivo potrebbe essere il raggiungimento di 80.000$, seguito poi dai 100.000$ prima della fine dell’anno.

In questo momento, sono molti gli investitori che stanno puntando su Bitcoin, ma non bisogna dimenticare che anche le meme coin stanno vivendo un momento favorevole, con le prevendite che esplodono per la partecipazione da parte di grandi e piccoli investitori.

Cos’è FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è uno dei progetti più recenti finiti nel mirino degli investitori, si tratta di una prevendita che punta a lanciare il token DUM, dedicato proprio alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024. Rispettando a pieno il sentimento elettorale, si vedono due candidati contrapporsi, da un lato c’è MAGATRON, alter-ego cibernetico di Donald Trump, di cui ha le fattezze, mentre dall’altro Kamacop, una sorta di Kamala Harris in versione RoboCop. Questi due agguerriti patrioti vogliono difendere il paese contro il governo corrotto e si danno battaglia supportati dagli investitori.

Acquistando il token DUM in prevendita è possibile votare per l’uno o per l’altra, modificando di conseguenza anche il pool di staking. La gamificazione dell’acquisto è un nuovo modo di partecipazione messo in piedi da diversi team di sviluppo, in questo caso però ha un effetto diretto sulle potenzialità di guadagno. Infatti, votando un candidato è possibile far sì che il suo pool di staking migliori o peggiori. Il candidato con meno voti è quello che offre migliori opportunità di staking, consentendo così agli investitori di scegliere strategicamente in base alle necessità.

Oltre a un approccio divertente, il progetto promette anche una narrativa in continua evoluzione, che può essere seguita sul canale social X ufficiale . Unirsi al progetto è semplice, basta acquistare i DUM in prevendita al costo di soli 0,00006$ per token. La presale ha già raccolto 350.000 dollari ed è un buon modo per partecipare, anche se in maniera indiretta, al sentimento elettorale statunitense, pur non essendo cittadini USA.

DUM può essere acquistato con ETH, BNB, SOL, USDT e USDC, previo collegamento di un wallet compatibile. Diversificare il proprio wallet e cavalcare queste elezioni con una meme coin di questo tipo è senz’altro un modo alternativo di investire.