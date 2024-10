Fissare un appuntamento scambista: cosa fare e cosa evitare

Incontri scambisti: come organizzare il primo incontro senza ansie?

Secondo le stime fornite da Federsex, ente a tutela dei diritti e delle libertà sessuali nel mondo della trasgressione, più di mezzo milione di italiani pratica regolarmente lo scambismo, mentre circa 2 milioni hanno sperimentato un incontro scambista almeno una volta nella vita. Ma quali sono le regole da adottare e cosa conviene sapere prima di entrare in questo articolato universo del piacere? Il primo step è apprendere il codice comportamentale dei cosiddetti swingers, quindi, che si tratti di persone conosciute sul web o in un locale per scambisti, conviene informarsi in anticipo circa le loro abitudini. Comprendere appieno il mondo degli scambisti è fondamentale per far sì che tutto vada come sperato.

Utilizzare un'app per scambisti

Prima di concedersi un momento di trasgressione, conviene curare ogni cosa nel dettaglio, così da tenere a bada eventuali ansie. Il primo step è iscriversi a una piattaforma per incontri scambisti, all'interno della quale reperire informazioni utili e dialogare con persone che coltivano gli stessi interessi. Su queste piattaforme è possibile apprendere il gergo utilizzato dagli scambisti: ad esempio, spesso le coppie chiedono apertamente la presenza di un "Bull", ovvero di un amante particolarmente vigoroso in grado di soddisfare la donna. Frequentando questi siti, poi, è molto più facile venire a conoscenza di club, feste e incontri. E si sa, da cosa nasce cosa. Ma come avviene il primo contatto? In genere, uno dei due chiede una videochiamata, in modo da stabilire un primo rapporto visivo. In caso contrario, l'appuntamento preliminare può essere combinato in un luogo pubblico per una cena o un caffè. Non mancano neppure i "temerari", che preferiscono un semplice scambio di foto prima dell'incontro piccante. Queste persone amano il brivido che riesce a dar loro l'ignoto. Altri ancora preferiscono dar sfogo alle proprie fantasie solo attraverso i social network per incontri, condividendo commenti e foto hot. Per evitare inutili perdite di tempo, molti siti per scambisti consentono ai propri iscritti di filtrare i contatti in base ai gusti e alle abitudini.

Comunicare apertamente con il proprio partner

Quali sono i motivi che spingono a provare questa forma di trasgressione? Generalmente, i single vanno alla ricerca di un'avventura sessuale in un contesto esibizionista o con donne più grandi. Le coppie, invece, hanno altri tipi di esigenze, che vanno dalla perversione nel vedere il proprio partner posseduto da altri, alla necessità di liberarsi di quei tabù che minano la complicità nella coppia. La regola, in questi casi, è rispettare la volontà dell'altro e dare sfogo alle proprie voglie senza calpestare i sentimenti del partner. Alla base di tutto devono esserci sempre sincerità e dialogo. È importante discutere delle aspettative, dei limiti e dei desideri di entrambi, nonché definire delle regole chiare per evitare eventuali fraintendimenti.

Concordare in anticipo le modalità con l'altra coppia

Per smorzare le ansie e arrivare preparati all'incontro può essere utile concordare in anticipo luogo, tempi e modi. Innanzitutto, è importante stabilire dei limiti e scegliere una "safe word" con il partner o con tutti i partecipanti. Una "safe word" è un termine usato per segnalare che ci si sente a disagio e ci si vuole fermare. Nei club per scambisti, i rapporti possono avvenire anche in pubblico. Tuttavia, chi preferisce può optare per una maggior privacy e chiedere espressamente che l'incontro avvenga in una stanza privata. Alcuni club dispongono di vere e proprie camere da letto dotate di porta e spioncino per i voyeur. Altre, invece, sono completamente aperte al pubblico. È importante sapere che i locali per scambisti sono posti sicuri, in cui è possibile avere rapporti con persone desiderose di esplorare la sessualità. Un altro modo per praticare lo swinging, assai gettonato ma meno sicuro, è frequentare i cosiddetti Car Parking Sex, aree adibite a parcheggio in cui praticare scambi di coppia. Gli annunci scambisti relativi a questi luoghi sono tantissimi. Insomma, le possibilità non mancano e la pianificazione dell'incontro dipende soltanto dai propri gusti e da quelli del partner.

Scambismo: un'opportunità di crescita o un rischio per la coppia?

Alcuni vedono lo scambismo come una strategia tesa ad evitare tradimenti unilaterali e a mettere in salvo una relazione da monotonia e mancanza di passione. Nei fatti, invece, buona parte delle coppie scambiste hanno una relazione intima e stabile. Per i partner che coltivano il desiderio sincero di praticare lo scambismo, queste esperienze sono talmente profonde da arrivare a favorire l'evoluzione della coppia. Naturalmente, i rischi non mancano: ad esempio, è possibile cadere vittima della gelosia o del rancore. Se ciò dovesse accadere, meglio parlarne sinceramente e, se necessario, interrompere gli incontri scambisti. Allo stesso modo, per evitare disagi nella coppia, è fondamentale seguire tutti i consigli citati poc'anzi, tesi a rendere il primo incontro il più sicuro e piacevole possibile.