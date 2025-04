Dazi, indici e borse pazze: Escp apre a Torino la sua stanza per insegnare a “maneggiare” i mercati azionari

Nei giorni in cui le borse del mondo si sono ritrovate sull’ottovolante, a Torino si inaugura una sala in cui tutte le quotazioni delle azioni mondiali possono essere tenute sotto controllo grazie a decine di monitor collegate direttamente con Bloomberg.

Ecco la nuova trading & training room di Escp, la business school che ha la sua nuova sede in via Andrea Doria. Sono quattordici le postazioni, ciascuna con doppio monitor collegato in diretta con i mercati finanziari.

L’utilizzo della nuova training & trading room sarà integrato progressivamente in tutti i programmi di studio legati all’ambito finance erogati da Escp a Torino.

Teoria, ma anche pratica

“Siamo convinti che i nostri studenti abbiano bisogno di teoria, ma anche di pratica e grazie a questi terminali abbiamo risorse importanti non solo per banche e compagnie, ma anche per i ragazzi che studiano qui”, dice Alberta Di Giuli, responsabile della sede torinese di Escp. “La finanza è uno degli argomenti centrali nel nostro campus e stiamo lanciando per ottobre 2025 il master in Finanza strategica, mentre a settembre 2026 partirà il master in innovazione finanziaria e tecnologia. Ma potranno utilizzare queste risorse anche tutti gli altri studenti degli altri percorsi”.

Formazione e attrazione di talenti

Al fianco della business school, in questa iniziativa, c’è Compagnia di San Paolo. “Questa è una collaborazione di lungo periodo - aggiunge Marco Gilli, presidente della Compagnia di San Paolo - e con particolare attenzione perché parliamo di dati e di formazione, che rappresentano due elementi fondamentali per il nostro territorio. Transizioni, ma anche crisi demografica sono sfide che richiedono conoscenza e approccio innovativo e multidisciplinare. E dobbiamo essere in grado di attrarre studenti di talento, come coloro che frequentano Escp. La trading & training room prevede il confronto con la realtà e questo è molto importante”.