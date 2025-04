Nomine al Comitato sanità e assistenza e in altri enti: aperte le candidature

Aperte le candidature per alcune nomine pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.14, tra cui l’indicazione di cinque esperti per il Consiglio regionale di sanità e assistenza, divisi in due bandi.

Nello stesso Bollettino Ufficiale sono stati riaperti i termini di presentazione di candidatura per:

• Comitato misto paritetico Regione-Autorità militari sulla nuova regolamentazione delle servitù militari, 4 membri supplenti;

• Comitato consultivo del Centro “Gianni Oberto”, 2 componenti;

• Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, un membro.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 24 aprile.

L’istanza deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Nomine, a Torino in via Alfieri 15, numero telefonico: 011 – 5757324 e 5757239.