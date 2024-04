Mirafiori, prende corpo l'Automotive Park 2030. Tavares: "Non ce ne andiamo da Torino. I cinesi? Fake news" [FOTO]

"A Torino ci sentiamo a casa nostra, mi sento a casa mia. Siamo una società pragmatica e cerchiamo di fornire sempre più soluzioni per la mobilità del futuro. Mentre ci sono fake news su Stellantis che vuole abbandonare l'Italia e smantellare Fiat. Noi qui ci sentiamo a casa, siamo leader di questo mercato. Non c'è motivo o intenzione di andarcene dell'Italia. E lo vogliamo dire proprio qui a Mirafiori".

"I cinesi? Noi non ce ne andiamo e anzi vogliamo combattere per rafforzare la nostra presenza qui in Italia. Con tutte le verifiche fatte, compresa LeapMotor, abbiamo accertato che il costo di produzione per loro è del 30% in meno. Chi vuole invitare qui i cinesi sarà responsabile di eventuali decisioni poco popolari che potrebbero derivare da questo". Dopo mesi di parole affidate ai canali istituzionali, ai giornali e anche a qualche polemica politica, Carlos Tavares è di nuovo a Torino per fare luce sul futuro di Stellantis e di Mirafiori in particolare.

"Non parliamo tanto, ma facciamo: passo dopo passo. E quando firmiamo accordi con i sindacati, loro rappresentano circa l'80% dei nostri lavoratori. Se non ci allontaniamo dal dogmatismo, rischiamo di rimanere intrappolati. Serve essere pragmatici per affrontare le sfide del momento". E la ricetta, in casa (ex) Fiat, si chiama Mirafiori Automotive Park 2030. La nuova veste di una città dentro la città, che produrrà meno automobili, ma farà più cose diverse, nell'universo automotive.