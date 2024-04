Mirafiori, Tavares incontra i sindacati. "Ma non ci sono novità, né modelli"

Parzialmente più ottimista Uilm, per voce del segretario nazionale, Gianluca Ficco. "L’incontro con Tavares è stato un'occasione preziosa sia per ascoltare il punto di vista di Stellantis su come affrontare la transizione all’elettrico sia per esporre le legittime rivendicazioni dei lavoratori". "Stellantis - spiega Ficco - si è dichiarata impegnata a ridurre i costi delle vetture elettriche per restare competitiva anche in futuro, mentre con specifico riferimento all’Italia ha ribadito la volontà di confermare appieno la sua presenza nel nostro Paese valorizzando il grande patrimonio ereditato da Fiat". "Torino che ha urgente necessità di una nuova vettura - prosegue -, così come a Melfi, che su cinque modelli confidiamo ne abbia almeno uno o due ibridi".