Diritto alla casa, a Torino nasce il primo Community land trust: "Un progetto per il bene comune"

Per affrontare le sfide legate alla cura, alla convivenza sul territorio e ai processi di costruzione di comunità inclusive, la fondazione "Comunità Porta Palazzo" realizza il progetto del Community land trust Torino", una novità assoluta in Italia.

" Questa iniziativa nasce dal confronto con altri progetti internazionali, quello che mettiamo in campo é indirizzato al bene comune e non a un processo speculativo - ha spiegato il vicepresidente della fondazione Comunità Porta Palazzo Karl Krämer - L'obiettivo è di vendere gli appartamenti delle famiglie che non riescono ad accedere economicamente a una casa. Però questa vendita avrà delle caratteristiche particolari, il terreno diventerà un bene comune governato collettivamente, per questo ci saranno dei vincoli centrali per quanto riguarda la vendita ".

Il meccanismo di finanziamento per il Community land trust è tutt'ora in corso, la fondazione sta raccogliendo i primi prestiti per poter successivamente comprare lo stabile. Una volta acquistato l'edificio gli appartamenti verranno venduti alle famiglie, i soldi ricavati verranno restituiti alle banche e in parte rimarranno alla fondazione, quindi come per altre abitazioni sarà strutturato con un mutuo.

Progetto pilota che guarda al 2026