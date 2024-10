Tutte le iniziative per le Nitto ATP Finals

Per il quarto anno consecutivo Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere le Nitto ATP Finals: durante l’evento sportivo organizzato da FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e ATP (Associazione Tennisti Professionisti) dal 10 al 17 novembre i migliori otto giocatori al mondo e le otto migliori coppie di doppio si sfideranno all’Inalpi Arena in un torneo attesissimo ed emozionante, che chiuderà la stagione del circuito maschile mettendo in palio il trofeo più importante.

Per l’occasione il capoluogo piemontese sarà nuovamente capitale mondiale del tennis, attirando migliaia di appassionati per una grande festa di sport, oltre che un’opportunità per mettere in mostra le eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche della città e dell’intera regione.

"Anche grazie a eventi come Nitto ATP Finals il Piemonte è diventato la casa delle più grandi manifestazioni sportive al mondo. Stiamo lavorando con determinazione e impegno per accogliere questa nuova edizione del torneo, che porterà nel capoluogo piemontese un numero sempre più alto di tifosi e appassionati del grande tennis internazionale - affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori al Turismo e Sport Marina Chiarelli e all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano - Grazie al lavoro congiunto la competizione sarà anche un’opportunità per aprire le Nitto ATP Finals alla città e al Piemonte e raccontarne, attraverso una serie di eventi, lo sport, le eccellenze enogastronomiche e le bellezze. Un percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta di territori molto apprezzati dai viaggiatori amanti della storia, dell’arte e della buona tavola. Siamo sempre più convinti che le risorse spese per gli eventi siano dei veri e propri investimenti: gli studi dimostrano che gli eventi, in particolare quelli sportivi, oltre che in termini turistici hanno un ritorno economico altissimo per il territorio".

Un caleidoscopio di iniziative

Anche quest’anno, per accogliere al meglio il pubblico e offrire un’esperienza indimenticabile a turisti e cittadini, Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte, proporranno un ricco e variegato calendario di attività - talk, degustazioni, mostre, animazione diffusa, visite guidate e molto altro – che coinvolgeranno l’intera città in un clima di festa dal 9 al 17 novembre. A questi appuntamenti si aggiungeranno le tante iniziative promosse dalle altre realtà del territorio.

Piazza Castello, nel cuore della città, si conferma il luogo principale degli eventi. Tornerà, infatti, la grande cupola geodetica di Casa Tennis, uno spazio suggestivo e accogliente capace di ospitare al suo interno fino a 150 persone, con talk gratuiti che coinvolgeranno ospiti di spicco del mondo dello sport, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. Un palinsesto ancora più variegato, con tanti appuntamenti gratuiti a prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Ticketmaster .

L’Archivio di Stato, con ingresso da piazzetta Mollino, ospiterà nuovamente Casa Gusto, lo spazio dedicato alle degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche del territorio a cura di Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte. Le degustazioni avranno il costo simbolico di 5 euro (3 euro per i ticket holder Nitto ATP Finals) e il ricavato (ad esclusione dei costi vivi della piattaforma) verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. Le degustazioni saranno prenotabili dal 4 novembre sulla piattaforma Ticketmaster . A Casa Gusto sarà inoltre allestita una mostra imperdibile per tutti gli appassionati di tennis: l’esposizione di una ricca selezione di cimeli e di racchette provenienti dal Museo della Racchetta di Baldissero d’Alba.

Casa Media, lo spazio dedicato ai giornalisti, sarà invece ospitata nella nuova postazione dell’Archivio di Stato.

Numerosi anche gli eventi di animazione diffusa che interesseranno la città: le vie e le piazze più belle del centro si trasformeranno in palcoscenici e ospiteranno concerti, esibizioni di arti acrobatiche, giocoleria e danza, rendendo l’atmosfera ancora più vivace e frizzante grazie a performance coinvolgenti e sorprendenti.

Tutta Torino sarà vestita a festa, dal centro fino a piazzale Grande Torino, sede della scena sportiva e del Fan Village, che quest’anno offrirà un’esperienza ancora più coinvolgente:

- giovedì 7 novembre i campioni delle Nitto ATP Finals sfileranno in piazza Carlo Alberto per il bagno di folla del Blue Carpet;

- venerdì 8 novembre, alla vigilia del torneo, è in programma il Grand Opening Show, uno spettacolo inedito condotto da Alessandro Cattelan che vedrà alternarsi sul palco dell’Inalpi Arena Blanco, Madame e Marco Mengoni, con apertura e accompagnamento a cura di Zef&Marz, coppia di produttori multiplatino di grandi hit del panorama musicale italiano;

- sabato 16 novembre, vigilia della finalissima del torneo, sarà all’insegna di una spettacolare Notte del Tennis, con tantissimi eventi e sorprese;

- domenica 17 novembre le OGR Torino ospiteranno The Final set ATP Party, la festa conclusiva con la proiezione della finale su maxischermi e, al termine, due esclusivi dj set a cura di Movement.

I campioni delle Nitto ATP Finals saranno inoltre assoluti protagonisti delle tre mostre fotografiche a cielo aperto allestite sotto i portici di piazza Palazzo di Città, piazza San Carlo e via Po.

Il programma completo è su www.turismotorino.org/nittoatpfinals e www.visitpiemonte.com/nitto-atp-finals-2024

La promozione

“SILENCE PLEASE - let’s start the match”. La campagna di comunicazione, elaborata dall'agenzia hellobarrio, celebra uno degli elementi chiave del tennis: la pausa, il momento prima di ogni scambio decisivo. Il claim è un richiamo all’iconica frase che precede l’inizio di ogni “punto” e rappresenta inoltre la transizione tra il branding del territorio e l’adrenalina pura del match. Il silenzio è rotto dall’azione, proprio come il design rompe gli schemi, evocando emozioni forti e una narrazione visiva immediata. Torino diventa la scenografia principale del match point: ogni strada, monumento e simbolo architettonico è il proscenio su cui si gioca la partita. “SILENCE PLEASE” invita il pubblico a un momento di attesa carico di tensione, mentre “Let’s start the match” annuncia l’inizio dell’azione, proprio come un servizio preciso e potente che inaugura il gioco.

La visual identity della campagna si fonda sull'uso di onomatopee tennistiche potenti “ACE!”, “SET!”, “GAME!”, termini che fanno parte del lessico tecnico del tennis.

Grazie ad una pianificazione nazionale e internazionale ad alta diffusione che ha privilegiato luoghi con grande traffico e movimento di passeggeri (aeroporti nazionali e internazionali come Londra e Francoforte, le 13 stazioni ferroviarie italiane principali), Torino e il Piemonte sono pronti a scendere in campo e invitano i turisti a partecipare.

La campagna multi-soggetto della promozione delle attività di Casa Tennis, Casa Gusto e Casa Media verrà declinata nel circuito Mupi, sui manifesti, sui mezzi pubblici, i taxi e sui bus City Sightseeing. Saranno inoltre distribuite al pubblico 30mila cartine della città, 15mila cartoline promozionali con gli appuntamenti e le attività in programma in città e 20mila bandierine. Nei locali aderenti al circuito Sugonews si potranno trovare 70mila tovagliette con la piantina della città e il messaggio di benvenuto.

Piovono palline

Dal 6 novembre, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, le iconiche palline da tennis giganti faranno nuovamente la loro comparsa in alcuni dei luoghi più rappresentativi e suggestivi della città (piazza Arbarello, piazza Castello, piazza Cesare Augusto, Murazzi del Po, OGR Torino, Palazzo Affari e Palazzo Birago, piazza Palazzo di Città, piazza Piemonte, sede centrale el Politecnico, Porta Nuova, Porta Susa, piazza Solferino, piazza Vittorio Veneto) come se fossero cadute dal cielo.

Le installazioni creeranno scorci inediti e prospettive inconsuete, set fotografici perfetti per uno scatto da condividere sui social e raccontare la bellezza della città durante le Nitto ATP Finals. Tornano anche le due spettacolari palline giganti “sospese” sulle fontane di piazza Castello, che grazie a un sorprendente effetto scenografico sembrano galleggiare sull’acqua, offrendo uno straordinario colpo d’occhio sulla piazza e sui suoi monumenti.