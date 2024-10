Rivoli celebra la cultura e il turismo accessibili, oltre al gemellaggio con Montélimar

L'8 novembre, dalle 9,30 alle 12,30, presso il Teatro del Castello di Rivoli, si terrà il meeting "Rivoli per tutti. Nuove strategie di narrazione, cooperazione e inclusione", organizzato dal Consorzio TurismOvest e dalla Città di Rivoli, in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Il dibattito, aperto a tutti coloro che sono sensibili alla tematica, utenti, operatori del settore culturale e turistico, giornalisti, studenti, istituzioni e musei, esplorerà il tema delle città accessibili e inclusive, con un focus sull’attualità del "Manifesto della Cultura Accessibile a Tutti".

“Verranno presentati i prodotti inclusivi realizzati appositamente per il centro storico di Rivoli - spiega Simona Pravato, Direttore di TurismOvest - e daremo voce agli esperti che operano quotidianamente con sensibilità e attenzione per rendere accessibili i beni culturali (storia, natura e produzioni artistiche e sociali in senso ampio). Il patrimonio culturale, soprattutto in Italia, è infatti alla base di qualsiasi attività turistica e di fruizione del territorio”.

A conclusione dell’evento, il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo, insieme alle altre città del territorio e alle istituzioni presenti, rilancerà simbolicamente il "Manifesto della Cultura Accessibile a Tutti", promosso per la prima volta nel 2012 dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli e Cpd Consulta per le Persone in Difficoltà, e firmato al Castello di Rivoli.

“Rinnovare il 'Manifesto della Cultura Accessibile a Tutti' è per noi un impegno che va oltre le parole, - dichiara il Sindaco Alessandro Errigo - è un’azione concreta per rendere Rivoli una città realmente inclusiva e fruibile da tutti, senza barriere. Questo documento rappresenta una pietra miliare per il nostro territorio e per l’intero Paese, e sono orgoglioso di condividere questo momento con i Sindaci degli altri Comuni e le istituzioni presenti. La cultura deve essere un patrimonio universale, e Rivoli continuerà a lavorare per garantire che nessuno resti escluso dalla possibilità di goderne.”

Francesco Manacorda, Direttore del Castello di Rivoli, dichiara: “Il Convegno porta l’attenzione su un tema centrale nella mission del Museo e del nostro Dipartimento Educazione: numerosi i progetti pilota messi in campo negli anni, come il Dizionario di Arte Contemporanea in LIS Lingua dei Segni Italiana, unico al mondo. Un impegno che continua nel segno della ricerca, dell’innovazione e della co-progettazione con gli enti di riferimento per la disabilità. Siamo lieti di questa occasione per condividere la riflessione con i territori, attestando ancora una volta il Castello di Rivoli come punto di riferimento su questo tema di grande attualità”.

Al fianco degli organizzatori si alterneranno le voci di istituzioni come Franco Lepore (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Piemonte); Serafino Timeo (Ente Nazionale Sordi Piemonte); Enrico Dolza (Istituto dei Sordi Torino); Francesca Bisacco (Consulta Persone in Difficoltà); Chiara Teolato (Consorzio Residenze Reali Sabaude); Marta Fusi (Beni Mauriziani) oltre a Jacopo Suppo (vice sindaco Città Metropolitana) e ai sindaci e assessori delle Città di Torino, Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Rosta, Villarbasse.

Tra gli esperti del settore troviamo invece Paola Zanini e Brunella Manzardo (Dipartimento Educazione Castello di Rivoli); Silvia Varetto (Consorzio Residenze Reali Sabaude, Reggia di Venaria); Serena Fumero (Palazzina di Caccia Stupinigi, Precettoria S. Antonio di Ranverso); Rocco Rolli (Tactile Vision); Anna Peiretti (Paideia); Emilia Obialero (Comune di Torino); Mariangela Chiapperini (Turismo Torino e Provincia).

In merito al racconto giornalistico e alla narrazione inclusiva saranno ospiti: Eugenio Giannetta (giornalista, scrittore e autore tv, in ambito cultura, inclusione sociale, diritti e disabilità), Chiara Priante (giornalista e docente), Emanuela Rosa Clot (direttore Bell’Italia), oltre a Luca Paiardi (viaggiatore in carrozzina protagonista insieme a Danilo Ragona del format documentaristico “Viaggio Italia” in onda su Rai 3 all’interno de “Il Kilimanagiaro” e su Sky TV. “Sport Ambassador CPD” e tennista in carrozzina n.137 al mondo e n.1 in Italia della classifica Champion Race).

Festeggiamenti per i 60 anni di gemellaggio con Montélimar

I festeggiamenti proseguiranno nel weekend, culminando nella grande festa di domenica 10 novembre in piazza Martiri della Libertà, dove si celebreranno ufficialmente i 60 anni di gemellaggio tra Rivoli e Montélimar (Francia), con la partecipazione delle delegazioni delle altre città gemellate: Ravensburg (Germania), Mollet del Vallès (Spagna) e Kranj (Slovenia).

Sabato 9 novembre, dalle 10 alle 13, nella suggestiva Casa del Conte Verde di Via Fratelli Piol 8, cittadini, associazioni, studenti e istituzioni rivolesi sono invitati a conoscere le Città gemellate, il loro territorio, i loro prodotti culturali e turistici durante la presentazione “I territori si raccontano”.

“Il gemellaggio con Montélimar è un legame profondo che rappresenta i valori di cooperazione e amicizia tra le nostre comunità. – prosegue il Sindaco Alessandro Errigo - Sono felice di aver partecipato personalmente ai festeggiamenti in Francia, e ora siamo pronti ad accogliere i nostri amici francesi qui a Rivoli. Questi 60 anni di scambio culturale e sociale sono la dimostrazione di quanto possa essere ricco e significativo il dialogo tra città diverse, unite dall'impegno comune di costruire un futuro più inclusivo e sostenibile.”

Il weekend terminerà con le celebrazioni di domenica 10 novembre alle ore 10 in Piazza Martiri della Libertà dove, oltre al momento ufficiale dell’Anniversario, è prevista l’esibizione musicale della Filarmonica San Marco di Buttigliera Alta. Seguirà un aperitivo per tutta la cittadinanza.

Tutti gli eventi in programma saranno ad accesso libero fino a esaurimento posti. “Una grande festa per tutti: famiglie, scuole, associazioni e istituzioni” conclude il Sindaco.