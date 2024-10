Amata da secoli: torna la Fiera dei Santi a Luserna San Giovanni

Due giorni speciali in cui, ormai da secoli, agricoltori e allevatori si ritrovano a Luserna San Giovanni. Così viene vissuta la Fiera regionale dei Santi, giunta quest’anno alla 767a edizione storica. “Sono molti gli elementi che caratterizzano il nostro Comune: naturali come l’acqua e la pietra, produzioni particolari come quella del cioccolato ma anche industrie ad alto livello tecnologico. Tutte cose di cui andiamo fieri, tuttavia la Fiera dei Santi per noi rappresenta un motivo di orgoglio speciale, un momento ‘che tutti amano’” commenta il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale.

In programma domani, venerdì 1° novembre, e dopodomani, sabato 2, nell’area sportiva del paese (via Airali), la festa prevede la mostra mercato di bovini, l’esposizione commerciale di attrezzature agricole, di prodotti artigianali ed enogastronomici tipici locali, e diversi appuntamenti con il mondo della pastorizia e degli animali. “È un momento di incontro sociale di importanza fondamentale – continua Canale –: qui, nei due giorni, agricoltori e allevatori hanno la possibilità di mostrare i frutti della loro annata di lavoro e di condividere le proprie esperienze con i visitatori che arrivano da buona parte del Piemonte”.

Per prepararsi ad accogliere tra i 30.000 e i 40.000 visitatori in paese è stato aggiunto un nuovo parcheggio gestito, come gli altri, dalle associazioni. “Si potrà come al solito lasciare l’auto nell’area stabilita lungo il torrente Pellice e nella zona del bocciodromo ma da quest’anno anche al belvedere di via Pietro Guglielmo a Luserna alta” annuncia il comandante della polizia locale Massimo Chiarbonello.

Il primo giorno di Fiera, venerdì 1°, coincide con il mercato settimanale che si svolgerà come di consueto in piazza Partigiani, via Ribet e piazza Savines le Lac. Il cuore della festa sarà agli impianti sportivi dove in entrambi i giorni saranno dislocati i banchetti e gli stand di circa 260 espositori con prodotti enogastronomici tipici, attrezzature agricole, artigianali, articoli di selleria, ferramenta, abbigliamento da lavoro e da montagna.

Lì ci sarà anche la Fattoria didattica con la possibilità di scoprire da vicino gli animali e di partecipare alle iniziative pensate in particolare per bambini e ragazzi. Venerdì 1 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 ci saranno le prove di mungitura che verranno ripetute anche sabato 2 dalle 10 alle 12. Nel pomeriggio di venerdì, alle 15, invece, tornerà la gara di mini rotoballe di fieno per bambini fino ai 13 anni. Da venerdì a sabato, inoltre, il circolo ippico Erich Carrozze offrirà ai giovani visitatori la possibilità di ricevere il battesimo della sella.

Venerdì sarà anche la giornata della degustazione dei prodotti locali nella palestra comunale organizzata ormai da alcuni anni dall’associazione Allevatori Fiera dei Santi e da alcune aziende del territorio tra macellerie e produttori di formaggi (dalle 11,30 alle 13,30, costo 10 euro).

Il primo giorno di festa si chiuderà alla tensostruttura montata accanto alla fattoria didattica con la pizza (prenotazioni con Whatsapp ai numeri 338 4301312, 347 0324516) e dj Matteo Dianti.

Il secondo giorno di Fiera – sabato 2 – sarà caratterizzato dalla rassegna zootecnica commerciale per cui sono attesi più di 360 bovini. Sia al mattino (9-12,30) che al pomeriggio (14,30-16) nella sala polivalente della Biblioteca comunale (via Ribet) torneranno invece gli screening gratuiti della salute per la giornata di prevenzione ‘Sergio Bertin’ organizzata dai Lions Club Luserna San Giovanni e Torre Pellice.

Il pranzo verrà preparato dalla Pro loco di Luserna San Giovanni nella palestra comunale mentre la sera, alle 21, nella tensostruttura accanto alla fattoria didattica, si esibiranno i cori La Draja e Ij Cantor Dla Meidia.