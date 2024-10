Bricherasio ‘protegge’ i calciatori e programma nuovi interventi all’impianto sportivo

A Bricherasio ora il campo da calcio è più sicuro. Tutto il suo perimetro infatti è stato fornito di protezioni per i calciatori in grado di attutire eventuali urti: “In alcuni punti c’erano già ma erano vecchie, sono state quindi sostituite e ne sono state aggiunte altre per completare tutto il perimetro del campo con particolare riguardo ai pali e alle panchine” afferma il sindaco di Bricherasio Simone Ballari. I lavori sono stati svolti grazie ad un contributo di 20.000 euro della Regione: “Con parte di quella cifra stiamo anche intervenendo sull’impianto di illuminazione d’emergenza con un cantiere che si concluderà proprio in questi giorni” prevede il sindaco. Il Comune ad ottobre del 2022 aveva già investito sull’impianto sportivo di via de Gregorio di Sant’Elia con il posizionamento di una pensilina per mettere al riparo dalle intemperie una delle due tribune del campo da calcio. Poi, lo scorso settembre, è stato realizzato l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio principale dell’impianto sportivo. “Rimane ancora da rifare parte della recinzione esterna, nella zona del beach volley, che è stata divelta dal vento questa estate – aggiunge Ballari –. Abbiamo già incaricato una ditta ma che farà i lavori, condizioni climatiche permettendo, nei prossimi mesi”.