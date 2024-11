Fine delle trasmissioni, giù il sipario per Radio Veronica One: si chiude un pezzo di storia di Torino

Radio Veronica One a giorni chiuderà le sue trasmissioni. Sarà la superstation veneta Radio Birikina (già presente a Torino in DAB+) ad acquisirne le frequenze. Come riporta il portale FM-World, la storica antenna torinese terminerà le proprie trasmissioni, ma resterà partner di Birikina in qualità di concessionaria locale . A quanto si apprende l’operazione dovrebbe diventare definitiva alla fine di questo mese.

Nata nel 1976 deve il suo nome alla radio pirata olandese che trasmetteva dal Mare del Nord. Tra i soci fondatori Domenico Salis che traghettò la radio fino al 1994, prima del passaggio alla famiglia Pinna.



Proprio negli anni Novanta, era diventata per diversi anni la radio più ascoltata in Città.



Nella sua storia molti nomi noti della sono passati dalla radio che attualmente ha sede in via Massena. Da Max Parisi a Fabio Ravezzani, da Mauro De Marco passando per Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Edoardo Monasterolo, Fabio Marell e Roberto Greganti. Ma a fare la storia della radio sono stati i molti operatori e professionisti che qui per anni hanno operato e reso grande il brand radiofonico, storia di Torino degli ultimi decenni.