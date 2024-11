Giorno dell’Unita Nazionale e Giornata delle Forze Armate: tutti gli eventi in programma

Lunedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni del “Giorno dell’Unita Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, Il Comando Militare Esercito Piemonte con la Scuola Ufficiali dell’Esercito, in stretto coordinamento con la Prefettura e il Comune di Torino, organizza a Torino una serie di eventi per commemorare e ricordare un momento particolare della storia nazionale.



Commemorare il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate rappresenta un’opportunità per ripercorrere, in chiave di lettura contemporanea, le numerose straordinarie prove di coraggio, civiltà e di volontà di rinascita di cui l’Italia si è resa protagonista.



Il 4 novembre rappresenta anche quest’anno l’appuntamento dei militari italiani con i propri concittadini, e vedrà alle ore 10 in Piazza Castello, alla presenza delle più alte Autorità civili e militari della città, la cerimonia dell’alzabandiera; il servizio d’onore sarà svolto, alla presenza della Bandiera di Guerra del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini (decorata da una croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia, una Medaglia d’oro al Valor Militare, 5 Medaglie d’argento al Valor Militare e 1 Medaglia di bronzo al Valor Militare), del Gonfalone della Città di Torino e del Gonfalone della Città Metropolitana, da un Reparto di formazione costituito da Ufficiali frequentatori della stessa Scuola, Alpini della Brigata “Taurinense”, Carabinieri del Comando Regione “Piemonte e Valle d’Aosta” e Finanzieri del Comando Regionale “Piemonte”. Le note dell’Inno Nazionale saranno intonate dalla Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale della Città di Torino.



Alle ore 11, sarà celebrata una Santa Messa presso il Tempio della Gran Madre di Dio al termine della quale verrà deposta una corona d’alloro al Sacrario Militare.



I momenti istituzionali termineranno alle ore 17.00 con la cerimonia dell’ammainabandiera che avrà luogo sempre in Piazza Castello.



Anche quest’anno l’Esercito aprirà al pubblico alcune delle sue caserme secondo il seguente programma:



4 novembre:



Torino – Caserma “Monte Grappa” (Comando Brigata Alpina “Taurinense”) 15.00 – 18.00:



- Sala della Rimembranza del Comando Brigata



- Sala Museale del 1° RCST Alpini



- Ammainabandiera



Pinerolo – Caserma “Berardi” (3° Reggimento Alpini) 08.30 – 13.00:



- Cerimonia dell’Alzabandiera



- Mostra statica di mezzi e materiali