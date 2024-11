Casa: negli ultimi 10 anni i prezzi aumentati di oltre l'8%, ma Torino va in controtendenza

Negli ultimi dieci anni in Europa, considerando i 27 Paesi membri della UE, i prezzi medi (inclusa l’inflazione) delle case sono aumentati del 66,6%. Secondo l’analisi di Abitare Co. – società di intermediazione e servizi immobiliari– su base dati Eurostat, l’Italia è uno dei Paesi che ha registrato la crescita dei prezzi più bassa (+8,8%), posizionandosi al penultimo posto subito dopo la Finlandia (+5,5%).

Nella classifica per nazioni spiccano nei primi tre posti i Paesi dell’est Europa come Ungheria (+168%), Lituania (+114,2%) e Repubblica Ceca (+111,7%), dove gli incrementi decennali sono stati a tre cifre. E se mettiamo a confronto il nostro Paese con Francia (+31,2%), Spagna (+47,6%) e Germania (+49,2%), i valori di crescita sono molto lontani.

Torino va in controtendenza: -5%

Se guardiamo alle performance delle principali città metropolitane italiane, secondo l’elaborazione di Abitare Co. la sola Milano registra in dieci anni una crescita dei prezzi decisamente superiore al dato medio, del +49%; seguita da Bologna e Firenze, che negli ultimi dieci hanno registrato una crescita rispettivamente del 33% e del 19%, e da Napoli (+2%). Roma rimane negativa con una perdita a dieci anni di circa il 13%, così come Genova (-33%), Torino (-5%) e Palermo (-21%).

Come cambia invece la classifica se si considerano i prezzi di vendita nelle capitali dei 27 Stati membri dell'UE, includendo anche Milano? Tutte le città dell’Est Europa arretrano per lasciare spazio a quelle occidentali. Per acquistare un’abitazione di 70 metri quadri usata in buone condizioni, le città più care sono Lussemburgo, con un valore di 791mila€, e Parigi, dove il prezzo medio di 10.100€ al metro quadro fissa il costo a 707mila€. Ma sopra i 500mila€ troviamo anche Amsterdam (532mila€) e Stoccolma (504mila €), seguite da Vienna (483.000€), Copenhagen (455.000€) ed Helsinki (416.500€).

Si pagano 175mila euro per 70mq

Milano e Roma si posizionano invece all’8° e al 13° posto, rispettivamente con 385mila€ e €308mila per 70 mq. Le città in assoluto più economiche tra i 28 Paesi analizzati sono Tallin (105mila€), Sofia (119mila€) e Bucarest (126mila€).

Estendendo l’analisi alle 8 principali aree metropolitane italiane, a Firenze per un’abitazione usata in buone condizioni di 70 mq sono necessari 231mila€, a Bologna 206.500€. Tutte le altre città come Torino (175mila€), Napoli (171.500€), Genova (154mila€) e Palermo (133mila€), si posizionerebbero in fondo alla classifica al pari di città come Atene, Bucarest o Sofia, per citare degli esempi.