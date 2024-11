Festa delle Forze Armate, Fratelli d’Italia chiede il restauro dei Monumenti ai Caduti di Rivoli

Mozione del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia per il restauro delle lapidi di piazza Martiri della Libertà e del Parco di San Grato di Rivoli.

“In occasione delle celebrazioni del IV Novembre, Festa della Vittoria e delle Forze Armate, abbiamo presentato , oggi, una mozione per ottenere il restauro delle lapidi ai Caduti di Piazza Martiri della Libertà e del Parco della Rimembranza (Parco di San Grato) – hanno annunciato i consiglieri comunali rivolesi di Fratelli d’Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris – I monumenti sono danneggiati dai segni del tempo e dall’azione degli agenti atmosferici: i nomi dei Caduti sono divenuti in più parti illeggibili”.

“Il profondo sentimento di rispetto che nutriamo verso i nostri concittadini che hanno dato la vita per la Patria – hanno spiegato i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – ci impone il massimo impegno per assicurarci un pronto restauro delle lapidi. Le lapidi commemorative dei Caduti rappresentano un patrimonio storico e culturale inestimabile per la nostra Comunità ed il loro recupero contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza alla Comunità ed a trasmettere alle giovani generazioni il valore della memoria storica. Simbolicamente, oggi IV Novembre, giornata delle Forze Armate e della Vittoria nella Prima Guerra Mondiale, depositiamo la nostra mozione, così esprimendo tutta la nostra gratitudine a quei giovani che con coraggio e senso del dovere sono morti per l’Italia”

“Ci auguriamo che la nostra mozione – conclude la nota dei consiglieri comunali Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris – possa trovare l’appoggio trasversale del Consiglio Comunale da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Città. Nel corso del Consiglio Comunale del 30.09.2024 il consigliere comunale Federico Depetris del Gruppo di Fratelli d’Italia, durante la discussione delle linee programmatiche dell’amministrazione di sinistra, aveva denunciato che il Parco della Rimembranza – San Grato non fosse presente tra gli interventi di recupero delle aree verdi da eseguirsi in via prioritaria. Una grave mancanza proprio in ragione dell’importante valore simbolico dell’area dedicata alla memoria dei Caduti. Siamo però certi che a questa svista si potrà porre immediatamente rimedio trovando le risorse necessarie per restaurare le lapidi mormoree dando attuazione alla mozione presentata oggi in Consiglio comunale.”