Fingeva di essere stato investito per truffare gli automobilisti, ma questa volta i carabinieri lo hanno incastrato

Prendeva di mira automobilisti apparentemente fragili (anziani, donne sole e così via) e - usando abiti lacerati e finte macchie di sangue - inscenava recite "perfette" da pedone investito. Insomma, un professionista (nel suo genere). Ma anche una carriera che spesso lo ha portato a denunce e condanne, negli ultimi anni. Un "palmares" che però non gli ha impedito di riprovarci, nei giorni scorsi, buttandosi, a piedi, contro l'autovettura di una donna. Ma questa volta ha scelto il bersaglio sbagliato: al volante, infatti, c'era una avvocata penalista che lo aveva già incrociato, lo aveva riconosciuto e segnalato alle forze dell’ordine.

E lo stesso è accaduto anche il 28 marzo scorso, di prima mattina, in pieno centro, nel quartiere Crocetta di Torino, quando una coppia del posto lo ha visto aggirarsi per strada e la donna lo ha indicato al marito come l’autore dello stesso tipo di truffa da lei subita nel 2022. Il marito della donna non ha esitato ed ha chiamato il 112: ha indicato il luogo dove si trovavano e l’autovettura in uso al presunto criminale. Dopo pochissimo sono arrivate sul posto due pattuglie del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo Carabinieri di Torino: i militari hanno avuto l’accortezza di rimanere defilati nei pressi dell’autovettura dell’uomo ad attenderlo e quando quest’ultimo è comparso ed è salito a bordo è stato fermato.