The Last Coat of Pink con le musiche dei Pink Floyd all'Osteria Rabezzana

The Last Coat of Pink è un trio composto dalla cantante italo-americana Kathya West alla voce, Alberto Dipace al pianoforte e Danilo Gallo al contrabbasso e ha all’attivo il disco omonimo, uscito nel giugno 2021 per l’etichetta discografica Caligola Records ed un secondo disco "Water’s Break" del 2024 (sempre Caligola Records) dedicato alla musica di Bjork.

Il trio con oltre 40 concerti in 2 anni si è esibito in prestigiosi festival internazionali come Vicenza Jazz, Open Papyrus Jazz Festival, JazzMi, Carambolage Bolzano, Crossroads Festival, Trieste Loves Jazz, Artusi Jazz, Modigliana, ed altri, oltre ai più importanti music clubs italiani e tv come nel caso della partecipazione al programma televisivo “DiMartedì” su LA7, condotto da Giovanni Floris.

“Space and Silences of Pink Floyd Music” è un’originale rivisitazione del repertorio rock dei Pink Floyd: una rilettura visionaria ed onirica quella offerta dal trio, un omaggio intimo e personale, ma rispettoso di quelle indimenticabili melodie che hanno cambiato il corso della popular music.

Spiega Kathya West: «I Pink Floyd… spazi immensi pieni di suoni interminabili. Sentieri dove la percorribilità lineare è solo un’illusione ottica generata da un’alterata percezione dei vuoti. Distese colme di papaveri mossi dal vento, fiori i cui pistilli risuonano diversamente a seconda della sua direzione. Non è semplice suonare una vastità, ma la si può far suonare. Per il vento si può soffiare. Per l’illusione ci sono i sogni. Per i vuoti c'è la musica, quella che suona ciò che non esiste. Quella dei Pink Floyd. “The Last Coat Of Pink” è il pistillo di uno di quei fiori, il più delicato e fragile, mosso dal vento».