Torino città da movida? Ecco perché la notte non può essere affrontata solo come un problema di ordine pubblico

“A Torino, come qualsiasi altra città che vuole essere attrattiva, la notte non può essere affrontata solo come fonte di problemi di ordine pubblico. Negli anni la vita notturna del capoluogo piemontese è diventata attrattiva. Fama e numeri che la città, per ora, rischia di non essere in grado di gestire e valorizzare”. Lo dichiara Loris Servillo, professore del Politecnico di Torino e direttore di FULL, un centro di ricerca che si occupa di rigenerazione urbana e territoriale.



Proprio Servillo ha condotto un progetto dal titolo: “Trasformare la notte: opportunità, visioni, scenari”. L’incontro organizzato nell’ambito dell’evento ‘Urban Desires’ si terrà al Castello del Valentino, venerdì 8 novembre a partire dalle ore 17.30. L’appuntamento prevede tre parti: la prima è ‘Città dopo il tramonto: Torino e Londra si confrontano sulle politiche della notte’: un dialogo con la partecipazione di Julieta Cuneo, Erica Mangione, Enrico Petrilli, Francesco Puletti, Riccardo Ramello; la seconda, alle 19, ‘Reimagining Turin After Dark: A Holistic Approach to Reshaping the City’s Life at Night’ confronto con Andreina Seijas, esperta di politiche urbane e in particolare della notte e, infine, la festa con musica dal vivo e artisti visivi.