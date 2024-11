Vercelli accoglie la fiaccola delle Universiadi di Torino 2025

Seconda tappa del Piemonte Tour per la Fiaccola Torino 2025 FISU World University Games, che oggi è arrivata a Vercelli, città con la più alta concentrazione di riso al mondo e sede del Polo scientifico e il Polo umanistico dell’Università del Piemonte Orientale, dove è stata accolta da oltre 500 studenti.

Il primo dei 20 tedofori che si sono alternati lungo il percorso è stato il Vicesindaco di Vercelli Domenico Sabatino, a cui si sono avvicendati, tra gli altri, il Rettore dell’UPO Menico Rizzi, l’On. Alessandro Giglio Vigna, il Direttore Generale dell'Ateneo Andrea Turolla, la Presidente del Cus Piemonte Orientale Alice Cometti e la campionessa di Scherma Elisa Uga (CUS Pavia). Presente anche il Sindaco Roberto Scheda.

“Oggi, nel 25° anniversario della scomparsa di Primo Nebiolo, la fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games arriva a Vercelli come simbolo di un legame profondo con lo sport universitario mondiale, onorando una figura che ha segnato la storia di questo movimento – ha detto il Vicesindaco Domenico Sabatino – è un gesto al quale siamo onorati di partecipare, perché promuove l’impegno per il futuro dei giovani atleti e per un mondo sportivo più inclusivo e internazionale.”

Il 7 novembre è una data particolarmente significativa nella storia delle Universiadi e dello Sport italiano in generale: oggi, 25 anni, fa ci lasciava Primo Nebiolo, storico atleta e tra i più influenti dirigenti nel mondo dello sport internazionale che cambiò il futuro del Movimento Sportivo Universitario, dando vita alle Universiadi, ora FISU Games. Un ricordo sempre vivo e una legacy che il mondo dello sport universitario ricorderà sempre con grande orgoglio.

Dopo Vercelli, la Fiaccola continuerà il suo tour presso i poli universitari e le eccellenze dei distretti territoriali della Regione, coinvolti e promossi nell’evento delle Universiadi attraverso il passaggio del tour che si muoverà toccando le sedi di Ateneo e sedi distaccate con l’obiettivo di favorire l'interazione e la sinergia con gli stakeholder di territorio, diventando occasione per valorizzare il sistema della ricerca e dei progetti di ricerca e innovazione locali, interregionali e transnazionali.

Queste le prossime tappe in calendario: il 12 novembre a Novara, conosciuta come capitale del Gorgonzola e diventata il centro di maggior produzione del famoso erborinato, accoglierà la Fiaccola presso la sede di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale; il 15 novembre ad Alessandria, centro industriale e agricolo del Piemonte, unirà Palazzo Borsalino e il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino nel percorso della Fiaccola; il 19 novembre ad Asti, città dei vigneti e fiore all’occhiello della tradizione culinaria piemontese con la sua celebre bagna cauda, ospiterà la tappa del tour presso il Polo Universitario “Rita Levi- Montalcini" di Asti, Università degli Studi di Torino; il 26 novembre a Mondovì, la capitale italiana del volo in mongolfiera, accoglierà la Fiaccola presso la sede del Politecnico di Torino; il 28 novembre a Cuneo, città dell’agrifood e della meccatronica, accoglierà “la Guarini” nella sede Mater Amabilis dell’Università degli Studi di Torino; infine, il 29 novembre a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche.

L’organizzazione delle tappe è sempre supportata dagli Atenei e dalle amministrazioni comunali. L’Ufficio Scolastico Regionale e le sedi provinciali porteranno i giovani studenti ad assistere al passaggio della Fiamma del Sapere. Tra i tedofori saranno protagonisti delle tappe atleti ed ex atleti selezionati dal mondo sportivo FederCUSI, dal CONI Piemonte e dal CIP Piemonte.

Dopo aver toccato i principali poli universitari regionali, la Fiaccola arriverà a dicembre nei Comuni ospitanti i Giochi, passando per gli impianti di gara:

- 10 dicembre: Pinerolo

- 12 dicembre: Torre Pellice

- 17 dicembre: Pragelato

- 20 dicembre: Sestriere

- 29 dicembre: Bardonecchia