Effetto Trump, la presale di Crypto All-Stars supera i $3 milioni in presale

Crypto All-Stars (STARS) è una nuova meme coin destinata a innovare l’ambiente della DeFi (la finanza decentralizzata). Lo dimostrano i recenti risultati della prevendita che ha attirato subito l’interesse degli investitori. Le prospettive di crescita sono promettenti e dall’inizio della presale il progetto ha raccolto oltre 3 milioni di dollari.

Ma cosa rende Crypto All-Stars così unica rispetto alle meme coin tradizionali? A differenza di altri token speculativi, STARS punta su funzionalità concrete e utili, che vanno oltre il semplice aspetto divertente e “meme” di questi token.

Il progetto si propone di colmare il divario tra le meme coin e la DeFi, unendo flessibilità e potenziale di sviluppo. Molti analisti lo stanno osservando da vicino, e non è escluso che possa rivelarsi una delle gemme del settore con un rendimento anche 100x. Per chi desidera scoprire tutti i dettagli, il whitepaper di Crypto All-Stars fornisce una panoramica completa delle sue funzionalità e delle potenzialità di crescita.

Il “MemeVault”, ecosistema per le meme coin

La grafica del progetto riflette bene l’essenza di Crypto All-Stars, rappresentando diversi personaggi iconici delle meme coin riuniti in un unico ambiente, una sorta di hotel con tanto di insegna al neon. Tra le mascotte delle meme coin rappresentate spiccano Doge, Turbo, Pepe, Floki, Brett, Bonk e altre ancora.

Crypto All-Stars, infatti, mira a creare il primo “MemeVault”: un protocollo di staking innovativo che permette di depositare meme coin per ottenere ricompense in token STARS, la valuta principale del progetto. Al momento del lancio, si potranno mettere in staking 11 tra le meme coin più famose, tra cui DOGE, SHIB, PEPE, BRETT, FLOKI, BONK, MILADY, TOSHI, MOG, COQ e TURBO, con la possibilità di aggiungere altri token in futuro.

Il team di sviluppo descrive questo progetto come molto più di una semplice piattaforma di staking: è una soluzione per rafforzare e unire la comunità delle meme coin in un ambiente più sicuro. Grazie a questo approccio innovativo, il MemeVault mira a ridefinire le modalità di interazione con le meme coin.

Staking del token STARS

Al momento, il MemeVault non è ancora operativo poiché in fase di sviluppo. Tuttavia, gli investitori possono già partecipare alla prevendita, acquistando il token STARS a un prezzo vantaggioso di 0,0015432$. Il token può essere acquistato con ETH, BNB, USDT o carta di credito. Partecipare a questa fase iniziale offre due principali vantaggi. Da un lato, gli investitori acquistano il token a un prezzo inferiore, con possibilità di guadagno una volta quotato su importanti exchange.

Dall’altro lato, chi possiede token STARS può accedere immediatamente allo staking, ottenendo così rendimenti passivi. L’APY attuale è del 500%, offrendo un guadagno interessante che, tuttavia, potrebbe ridursi man mano che il pool di staking cresce. Con oltre 1,4 miliardi di token già bloccati, molti esperti valutano questa fase come un’opportunità di investimento interessante.

Crypto All-Stars si configura come un progetto con ottime prospettive sia per guadagni a breve termine, in vista della quotazione, sia a lungo termine, grazie allo staking e alla funzionalità del MemeVault.

Un investimento da considerare, prima che sia troppo tardi

Crypto All-Stars è ancora nelle sue prime fasi, ma ha già conquistato un ampio seguito. La pagina ufficiale su X conta oltre 16.000 follower e il canale Telegram ha già attratto oltre 3.000 iscritti. Questo entusiasmo riflette l’interesse crescente per il progetto.

Grazie al sistema di staking multi-chain, alle verifiche di sicurezza effettuate da SolidProof e Coinsult, al supporto per ulteriori meme coin e allo staking, Crypto All-Stars rappresenta una prevendita da non perdere. Il progetto ha grandi potenzialità e potrebbe affermarsi come un fenomeno rilevante nel segmento delle meme coin.

