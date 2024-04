Mark Twain, un breve soggiorno fu sufficiente per far scattare la scintilla con Torino

La città di Torino, con le sue ricchezze in ambito storico ed architettonico ha destato, e continua a destare, un intramontabile fascino in chiunque vi giunga, che sia per un passaggio fugace od un soggiorno più o meno prolungato nel tempo.

Ma la sua esaltazione di Torino non si fermò quì. Infatti Twain, usando parole degne di un grande urbanista, scrisse: "Torino è una bellissima città. Come spaziosità supera, io penso, tutto ciò che è mai stato immaginato prima... Le vie sono straordinariamente ampie, le piazze lastricate prodigiose, le case enormi e ben fatte, e riunite in blocchi uniformi che filano via nella distanza, diritti come una freccia. I marciapiedi sono larghi quasi come le vie ordinarie in Europa, e sono coperti da un doppio portico retto da colonne e grossi pilastri di pietra. Uno cammina dall'una all'altra di queste spaziose vie sempre al riparo, e tutto il suo tragitto è fiancheggiato dai negozi più graziosi e dai ristoranti più invitanti".