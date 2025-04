Mattone da investimento: a Torino chi compra per affittare ci guadagna il 5,2%

Una casa su cinque viene comprata per essere data in affitto e produrre reddito. Lo dice l'ultimo studio di Tecnocasa, che quantifica - a livello nazionale - un 19,4% di casistiche all'interno del totale delle operazioni di compravendita. Un dato stabile, visto che l'anno scorso la quota era del 19,6%, segno di un interesse che rimane solido, in questo senso.

A lungo termine e non solo più affitto

E se il mondo degli affitti a breve termine (per il turismo, insomma), sembra essere in diminuzione, i proprietari si stanno orientando su acquisti che possano portare a locazioni a lungo termine e non stagionali. Per un gestione complessiva anche più semplice.