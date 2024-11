Le strategie alla base del successo di Temu

È stato nell'arco di un solo biennio che Temu, realtà online di proprietà cinese, è riuscita a superare i 50 milioni di utenti attivi. Un risultato sorprendente nato dalla volontà di proporre al pubblico una piattaforma incentrata sullo shopping low cost. I prezzi convenienti sono frutto della scelta di lavorare in linea diretta con fornitori e produttori, evitando qualsiasi tipo di intermediario. Nell'ultimo decennio sono stati numerosi i produttori cinesi ad interrogarsi sulle iniziative da intraprendere al fine di intercettare i consumatori residenti in territorio statunitense o europeo. Ed è stata Temu la prima azienda ad aver trovato la strada giusta.

Una strategia di marketing mirata

Gran parte del merito del successo di Temu, contrazione dello slogan "Team Up, Price Down", è da assegnare ad una strategia di marketing fortemente incentrata su influencer marketing, social commerce e targeting degli annunci, utile per arrivare a proporre annunci sempre più personalizzati. Da non sottovalutare, nella crescita esponenziale di dell’eCommerce cinese, è il programma di fidelizzazione. Numericamente, a soli 12 mesi dalla comparsa sul mercato, i clienti sono passati da 4,6 milioni a oltre 82 milioni. A due anni dalla nascita è stata invece superata la soglia dei 100 milioni.

L'omnicanalità e gli investimenti pubblicitari

Tra i principali obiettivi di Temu spunta il desiderio di offrire uno shop online raggiungibile da qualunque luogo e da qualsiasi dispositivo. Per tale motivo è stata adottata una strategia omnicanale in cui si affiancano pubblicità digitale e televisiva, rivolta a potenziali clienti di tutto il mondo, a partire dal mercato americano. La comparsa di spot pubblicitari nel corso di importanti eventi sportivi, in primis il SuperBowl, ha assicurato a Temu risultati di rilievo assoluto in termini promozionali. Nonostante il costo elevato (ben 7 milioni di dollari spesi per due spot da 30 secondi cadauno durante il SuperBowl), il ritorno pubblicitario giustifica appieno l'investimento fatto. La stessa strategia è stata adottata in Italia nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, quando lo spot "Shop like a billionaire" è stato presentato durante le serate trasmesse in diretta TV.

L'importanza dei social

Passando a considerare l'ambiente digitale, Temu ha puntato su annunci mirati avvalendosi della collaborazione degli utenti. Spetta a questi ultimi, infatti, riprendere gli acquisti fatti e pubblicarli sul proprio social media. L'azienda ha inoltre presentato direttamente campagne su piattaforme social molto popolari come TikTok e Instagram. E l'hashtag "#Temu" ha ottenuto milioni di visualizzazioni su TikTok.

Piccoli prezzi e convenienza negli acquisti

Per quanto riguarda i piccoli prezzi disponibili su tutto il catalogo online di Temu, è doveroso ricordare come l'e-shop sia molto attento a mantenere vigile l'interesse dei clienti abituali oltre ad attirare nuovi utenti attraverso il rilascio frequente di codici sconto e promozioni. È soprattutto scaricando l'APP ufficiale che risulta possibile approfittare di offerte dedicate e verificare velocemente le ultime promozioni grazie alle notifiche inviate via smartphone. Anche la registrazione al sito e l’utilizzo di piattaforme dedicate alla raccolta di coupon permettono di rimanere al passo con tutti i codici sconto Temu attivi, permettendo agli utenti di prelevare ed utilizzare un buono sconto in maniera totalmente gratuita.

Il targeting come strumento per indirizzare gli acquisti

La crescita di Temu ha nel già citato "targeting" un altro dei suoi cavalli vincenti. Osservando la composizione della clientela abituata ad acquistare nel catalogo online del colosso cinese, è possibile notare come a comprare siano soprattutto giovani tra i 25 e i 34 anni, seguiti dagli utenti fino ai 44 anni. I dati raccolti hanno anche evidenziato l'equa suddivisione del traffico tra uomini e donne. Da notare, infine, come ad interessare coloro che acquistano mediante APP siano in prevalenza videogiochi, news e, appunto, sessioni di shopping online.

Le strategie sono essenziali per qualunque azienda miri a crescere velocemente. E questo è ancora più vero per chi decide di mettersi in gioco in Rete. Temu ne è perfettamente consapevole, tanto da aver investito in omnicanalità, spot televisivi, targeting e social per promuovere la propria attività e diventare così un colosso del web.