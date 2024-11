Peraria: numeri da record per l'Eima International 2024 di Bologna

Peraria presenta numeri da record legati all’allestimento di stand espositivi creati in occasione di EIMA International 2024, esposizione Internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, che si svolge a Bologna dal 6 al 10 novembre.

L’azienda di Villafalletto è sempre più conosciuta e riconosciuta per la qualità del suo lavoro e soprattutto per la capacità di creare aree espositive su misura e personalizzate per ogni cliente, con soluzioni innovative e di grande impatto.

Peraria, in occasione di EIMA, ha quindi allestito le aree di 16 aziende per una superficie totale di 2.200 mq suddivisi su 6 padiglioni, realizzando 2.500 mq di grafiche per le pareti che rivestono e delimitano gli stand, con l’utilizzo di 500 fari per l’illuminazione delle aree espositive e 1.000 metri lineari di americane, i tralicci in alluminio.

Per l’allestimento di EIMA Peraria ha messo in campo un considerevole numero di uomini e mezzi, con il coinvolgimento di 16 bilici solo per il trasporto dei materiali. Un impegno che nasce da un indubbio riconoscimento della serietà e dell’affidabilità dell’azienda da parte dei sempre più numerosi clienti.

Dal 1996, anno di fondazione di Peraria, l’azienda è stata protagonista di una costante crescita. Partita dal territorio, nel giro di pochi anni si è fatta strada nel mondo, fino a diventare un’eccellenza e un vero punto di riferimento per allestimenti interni ed esterni: fiere, manifestazioni, eventi sportivi, concerti, tour in spiaggia e sulla neve, feste in piazza, eventi moda e design, sfilate e temporary store.

Un successo che Peraria ha raggiunto mettendo al centro del suo operato la soddisfazione del cliente, raggiungibile grazie a una costante attenzione in termini di rapidità, precisione e grande accuratezza nella realizzazione di qualsiasi progetto.

Ogni proposta è unica e originale, così come lo è ogni cliente.

I brand che partecipano a EIMA International 2024 e che hanno affidato l’allestimento dei loro stand a Peraria sono: Bob - Capello – Caroni – Cerruti – Collino – Crosetto - Daniele&Giraudo - F.lli Annovi – Galfrè – Massano - Mhs Hidraulic – Morra – Pezzolato – Ricca – Supertino - Wirail