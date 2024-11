San Germano Chisone in festa tra bestiame e solidarietà

Bestiame, trattori e hobbisti per la ‘Mostra Zootecnica’ di San Germano Chisone, che domani, domenica 10 novembre, proporrà attività per adulti e bambini.

Dalle 8,30 al Palazzetto dello Sport è prevista la presenza di circa venti bancarelle di hobbisti, mentre in piazza Martiri della Libertà ci saranno dodici espositori. La Mostra Zootecnica, con mucche, capre, pecore, cavalli, si terrà nel prato di fronte alla scuola dell’infanzia.

Al Palazzetto si terrà anche la premiazione dei capi di bestiame alle 12: “Verranno premiati tutti gli allevatori e a uno in particolare verrà consegnata una campana più grande, il tipico ‘rudun’”, anticipa Barbara Bounous, vicesindaco di San Germano Chisone. Alle 17 l’appuntamento è per la Radunà del Bestiame in piazza Martiri.

Il Palazzetto ospiterà infine, dalle ore 10, la novità di quest’anno: il Raduno dei Trattori, che prevede una premiazione finale alle 12,30.

Tra le attività per i più piccoli, in piazza XX Settembre ci saranno giochi e libri a cura della Biblioteca Comunale e saranno proposti due spettacoli: alle ore 11 Animali Fantastici, con marionette e burattini, e alle 16 Eccentrico Barrilete, con clown, giocoleria e magia.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il 0121 58601 o visitare il sito Internet del Comune.

Torna anche in autunno la ‘Camminata della solidarietà’. L’iscrizione costerà 5 euro, mentre per i bambini sarà gratis, e il ricavato sarà devoluto all’associazione di promozione sociale per la disabilità ‘Le ali spiegate’. Si partirà alle ore 10 da piazza Martiri della Libertà, dal gazebo della pro loco, punto ristoro dove verrà offerta ai partecipanti una bottiglietta d’acqua e la focaccia. Il percorso sarà lungo circa tre chilometri, su asfalto, tranne per un tratto di 600 metri su sterrato e in salita, e toccherà i seguenti punti: il cimitero, Borgata Ronchi, Bert, Campasso, Sibourna, Verdura, strada Gerbido, le scuole. È consigliato l’utilizzo di scarponcini e bacchette. Il ritorno sarà nuovamente al gazebo della proloco, dove dalle 15 si distribuiranno le caldarroste della Val Chisone.

Per maggiori informazioni e preiscrizioni è possibile contattare il 333 6701152 o consultare la pagina Facebook della pro loco.