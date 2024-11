Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 strappa un set a Conegliano

In un PalaFenera tutto esaurito Chieri cede il passo alle Campionesse della Imoco Conegliano per 3-1. Le giocatrici di casa, nonostante il risultato, ben figurano davanti al pubblico di casa accorso in massa, lottando e dando filo da torcere alla prima della classe.

Migliori realizzatrice di Chieri l’opposto Gicquel (19). In doppia cifra pure Skinner (16) e Omoruyi (10), 7 muri punto per Gray.

CRONACA

Dopo un primo set mai in discussione (terminato 16-25), Chieri sale di ritmo e tiene il passo delle giocatrici avversarie. Sul 12-14 Conegliano prova la fuga con Gabi e Zhu, ma le padrone di casa sono brave a colmare il gap e trovare il pari (17-17) con Skinner. Dopo una fase punto a punto (21-21) le gialloblù mettono il piede sull’acceleratore e si portano sul 22-24. Dopo una prima palla set annullata da Gicquel, Fahr chiude il secondo set 23-25.

Sull’inerzia positiva del secondo set, Chieri continua a crescere e nel terzo set mette sotto la Imoco: nella prima parte del set Skinner, Gray e Omoruyi trascinano le biancoblu fino al massimo vantaggio di +7 (14-7). Coach Santarelli prova ad aggiustare qualcosa con i time out e le sue rientrano in partita, non abbastanza per annullare i quattro set point di Chieri, che si porta sul 2-1 (25-30).

Conegliano prova a chiuderla in fretta nel quarto set, ma Chieri è ancora attenta e tiene a freno le avversarie con Omoruyi e Gray (8-8). A metà set le ospiti provano il break con Haak, ma Skinner e Van Alen impediscono la fuga delle avversarie e, anzi, mettono la freccia e sorpassano le avversarie (17-16). Conegliano non molla e trova lo spazio per poter allungare: sul 20-24 Chieri annulla il primo match point, ma è costretta ad arrendersi sul punto successovo.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (16-25; 23-25; 25-23; 21-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Gicquel 19, Gray 9, Zakchaiou 3, Omoruyi 10, Skinner 16; Spirito (L); Rolando, Bujis 2, Alberti 4, Lyashko. N. e. Guiducci, Anthouli, Carletti (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Haak 21, Fahr 9, Chirichella 11, Gabi 12, Zhu 14; De Gennaro (L); Seki, Adigwe 2, Lukasik. N. e. Lubian, Eckl, Lanier, Bardaro (2L). All. Santarelli; 2° Barbato.