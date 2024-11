Un doppio incidente crea il caos tra corso Massimo e corso Vittorio: traffico in tilt e tram deviati, almeno due feriti

Caos e circolazione in tilt stamattina a Torino, tra il quartiere di San Salvario e il Centro, per due incidenti che si sono verificati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, intorno alle 9, a due passi dal Valentino. I due tamponamenti hanno creato lunghe code di auto. Deviati, per circa 45 minuti, anche i tram.

Il secondo incidente si è verificato in corso Massimo all'angolo con via Berthollet: qui sono state coinvolte due macchine. Ferite, non in modo grave, due donne, immediatamente trasportate in ospedale per accertamenti.

Traffico in tilt

Gli incidenti hanno avuto pesanti ripercussioni anche sul trasporto pubblico. La linea 9 tram è stata limitata in piazza Carlina, mentre il 15 è stato deviato in direzione via Brissogne da corso Massimo D'Azeglio, via Valperga Caluso a corso Sommelier per poi riprendere il percorso attuale. Solo intorno alle 10.30 i mezzi pubblici hanno ripreso il loro regolare percorso. Sul posto anche i vigili del fuoco.