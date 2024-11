Michele Placido incontra il pubblico al Cinema Romano per la proiezione del film "Eterno Visionario"

Giovedì 14 novembre alle ore 20.30 al Cinema Romano appuntamento con il regista Michele Placido e gli attori Fabrizio Bentivogli e Federica Luca Vincenti, protagonisti del suo ultimo film Eterno Visionario, dedicato alla figura di Luigi Pirandello.

Regista e attori incontreranno il pubblico prima della proiezione del film.

La trama

1934. In treno verso Stoccolma, dove riceverà il premio Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello rivive il fascino e la magia dei personaggi che hanno popolato la sua vita e ispirato la sua arte.

Davanti al suo sguardo passano i fantasmi di un’intera esistenza: la follia della moglie, incapace di comprendere e accettare la scelta di vita di un artista predestinato; il burrascoso legame con i figli, schiacciati dal genio paterno e per questo incapaci di volare con le proprie ali; il controverso rapporto con il fascismo; lo scandalo del suo teatro, sovversivo e troppo moderno per il perbenismo borghese; il sogno di un amore assoluto per Marta Abba, la giovane attrice eletta a sua musa ispiratrice in un’inestricabile compenetrazione fra arte e vita.