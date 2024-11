Atp: l'amico Fritz gioca ma nei punti importanti Sinner fa meglio e 'vede' le semifinali

Atp Finals, ancora un successo in due set per Jannik Sinner

Soffre all'inizio, conquista in volata il primo set, poi aumenta i giri, lascia le briciole al rivale e scatena l'entusiasmo dell'Inalpi Arena. Jannik Sinner concede il bis, dopo il successo al debutto contro de Minaur batte anche l'americano Taylor Fritz col punteggio di 6-4 6-4 (senza perdere mai un turno di servizio) e 'vede' le semifinali delle Atp Finals per il secondo anno di fila.

Giocati benissimo i punti importanti

Manca ancora la certezza aritmetica, perché giovedì pomeriggio il campione azzurro dovrà vincere almeno un set contro Medvedev, ma nessuno pensa che possa cedere 2-0 e comunque a quel punto si dovrebbe vedere cosa farà Fritz nell'ultima sfida contro un de Minaur che di fatto è già fuori dai giochi adesso. Non è ancora un Sinner scintillante, sul servizio ha avuto una percentuale di prime palle non da numero uno del mondo, ma quando la palla ha iniziato a scottare, nel finale del primo set, non ha mai sbagliato a differenza di Fritz, che è rimasto in partita grazie ad una serie impressionante di ace e battute vincenti, pagando i pochi errori commessi.

Sinner è entrato in campo accompagnato da Francesca di 7 anni, a cui ha battuto il classico cinque prima di salutarla. Ovviamente ancora una volta il numero 1 del mondo è stato acclamatissimo dalla folla di una Inalpi Arena da tutto esaurito.

Il nostro campione parte fortissimo, tenendo a zero il primo turno di servizio, ma Fritz aggrappandosi alla prima di servizio riesce a pareggiare i conti, pur dovendo ricorrere ai vantaggi per conquistare il game. Sul 2-2 qualche errore di troppo ed un paio di righe prese dal californiano costringono Sinner a soffrire molto per tenere la battuta, ma dopo 7 minuti il numero uno del mondo fa suo il quinto gioco.

Tra i cartelli anche un "Compra il Toro"

Nei momenti difficili il campione azzurro riceve sempre un costante incitamento dal pubblico dell'Inalpi Arena, dove si segnalano molti tifosi con il colore rosso dominante, quasi a imitare i celebri Carota Boys, ma anche diversi striscioni divertenti. Una recitava: "Ciao mamma stasera non passo a darti le medicine: sono a tifare Sinner", oppure "Sinner sei il numero uno ti amiamo" e ancora "Jannik winner". Da segnalare anche un "Sinner hop hop" ma pure un "Jannik compra il Toro", per legare l'attualità alle tristi vicende granata nel calcio, mentre ad un certo punto viene inquadrato un bambino che sembrava il sosia nel nostro campione in miniatura. Tra il pubblico presenti, tra i tanti, Lorenzo Sonego e l'ex juventino Andrea Pirlo.

Nel settimo game arriva la prima palla break dell'incontro, che Sinner annulla grazie ad un gran servizio e poi ad una 'bomba' di dritto, andando poi a conquistare il punto del 4-3 dopo un game durato otto minuti, prologo ad un altro game molto combattuto, dove Fritz sa risalire da 0-40 per tenere il punteggio in parità. Sul 5-4, però, il californiano fatica a mettere la prima di servizio, Sinner si concede una strepitosa palla corta, si conquista due palle break e già con la prima porta a casa il set per 6-4 in 50 minuti.

Nel secondo set decide un altro break nel finale

Fritz ha il merito di non mollare, dopo aver perso in volata la prima frazione, con una alta percentuale di prime palle riesce a tenere la battuta in modo abbastanza comodo fino al 3-2, quando deve concedere una palla break che però riesce ad annullare aggrappandosi ancora una volta ad un paio di grandi servizi.

Nel game successivo è invece Sinner a trovarsi alle corde, andando sotto 0-30, ma poi riesce a rimediare grazie anche ad un passante straordinario in corsa, dopo il quale chiama l'applauso del pubblico, che per 20 secondi non smette di battergli le mani. E sul 5-4, al primo match point, Sinner costringe il californiano all'errore, portando a casa la vittoria in poco più di un'ora e mezza. Per lui è il bis contro Fritz, dopo il successo di inizio settembre nella finale degli US Open.

Poi, quando è stato il momento dell'intervista finale, il boato del pubblico lo ha subito costretto a fermarsi, visto che aveva iniziato tessendo le lodi dei presenti all'Inalpi Arena. "Abbiamo giocato da fondo campo, ad un alto livello sia io che lui, ho giocato bene nei punti importanti. Domani il giorno di riposo mi farà bene, dopodomani sarà una partita difficile con Daniil", ha detto puntando già il mirino sulla sfida con Medvedev.

"Nei punti portanti ho servito molto bene, sono contento di come ho gestito queste situazioni. Grazie ancora mille ancora a tutti". Poi l'ennesimo interminabile e caldissimo applauso ne ha accompagnato l'uscita dal campo. Tutti pazzi per Sinner.